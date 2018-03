Fleischer (SPR-RSČ): O tom, co bude dál, by měli nyní rozhodovat občané

Premiér, kterého stíhá Policie ČR si v klidu a pohodě sestavuje vládu a přijímá v demisi nové zákony. V normální demokratické zemi toto není možné. U nás běžné.

Premiér, který vidí, že z vítězných stran nesestaví vládu, která má společné programové cíle napříč všemi zúčastněnými stranami by měl složit funkci u prezidenta republiky a měly by být vypsány nové volby a Poslanecká sněmovna v dnešní podobě rozpuštěna.

Patová situace vznikla tím, že občané, v dobré víře, chtěli vyměnit Poslaneckou sněmovnu a zejména se zbavit ČSSD, ODS a TOP09. Nepodařilo se. Česká televize nadiktovala výsledky voleb a podle toho vykonala živé debaty jen s těmi, které sama Česká televize uznala za vhodné “systémové” strany a to skrývaje se za pochybné průzkumy veřejného mínění.

Voliči – diváci, tak neviděli prezentaci a živé vystupování všech kandidujících stran, ale jen výběru, dle České televize. Tím pádem nemohou být volby platné, protože voličům byla prezentována jen část kandidujících lídrů, ačkoliv od vyhlášení voleb do konce volební kampaně bylo na těch pár lídrů vysílacího času dost.

Pokud by měli politici v sobě kousek cti, rozpustili by Poslaneckou sněmovnu a nesnažili se sestavovat vládu se stranami, které dostaly v celé České republice jen 368 347 hlasů, hovořím tedy o ČSSD, která již požaduje 5 ministerstev. Piráti, kterým nadšení studenti dali 546 393 hlasů, se vzdali vlády a zůstali v opozici s tím, že nepodpoří nikoho a že si počkají, až budou mít 100% a sestaví vládu sami. Politická vyzrálost na první pohled. Kandidovat do parlamentu s lidmi, kteří nejsou připraveni zaujmout ministerské posty je v politice neodpustitelný hřích a projev čirého amatérismu.

Politikům je jedno, jaký kdo má program, o ten přece nikdy těmto lidem nešlo. Jen namátkou, kam se poděly sliby třeba ČSSD, nebo SPD o tom, jak zatočí se soukromými exekutory a lichvou? Patrně už dostali obálky od Exekutorské komory a jsou spokojeni a mlčí. Kde jsou sliby o zlepšení sociálního zabezpečení, které mělo být spravedlivější? Pracující se pomoci nedovolá a celoživotní flákači dál spí na dávkách, které platíme my všichni.

A tak bych mohl psát další sliby různých stran, Piráty nevyjímaje. Jaký přínos má Pirátská strana pro současný parlament by bylo těžké vyjmenovávat a hledat nějaký čin, nebo dokonce pokus o návrh zákona. Mají platy a tak nepotřebují odpovědnost ve vládě. Stačí sedět a brát plat. Sen se chlapcům splnil. Pro Českou televizi byli přijatelnější, než Sládkova SPR-RSČ.

Tu veřejnoprávní Česká televize nenechala ve volební kampani ani pípnout, ačkoliv SPR-RSČ z kapes svých vlastních členů zaplatila státu kauci 19 000 Kč za každý kandidující kraj. Do živého vysílání veřejnoprávní televize se však přesto nedostal ani jeden lídr SPR-RSČ.

Karel Fleischer SPR-RSČ Miroslava Sládka

Místopředseda SPR-RSČ, Předseda MO SPR-RSČ Brno

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Máme vládu v demisi, která normálně přijímá důležité zákony i když nemá důvěru Poslanecké sněmovny, ale nevadí – platy jim jdou.

Jestliže premiér vidí, že je sám neakceptovatelný, díky trestnímu stíhání a jestliže ten samý premiér vidí, že ve zvoleném politickém spektru nenajde programovou shodu s nikým, s kým by dal dohromady 101 koalici, pak by měl čestně odejít.

Nové volby by probíhaly již pod dohledem mezinárodních dozorových organizací a vystupovat ve veřejnoprávní televizi by museli všichni lídři krajů, jejichž strana zaplatila kauci a řádně podala kandidátku.

Tyto volby by však dopadly zcela jinak. Věřím, že by přiměly i skalní nevoliče jít k volbám a odvolit pryč všechny staré polistopadové strany, které stát a občany jen okrádaly a nové vykutálené strany různých milionářů, kterým jde především o vlastní zájmy a program neplní.

Argument, že je to drahé, uspořádat nové volby, je lichý. Dražší je mít nefunkční vládu v demisi a neslučitelný parlament, navolený na základě podvodu veřejnoprávní České televize, která připustila jen svůj výběr a nedala voličům šanci vidět a slyšet všechny kandidující lídry.

Žijeme s podvodně navoleným parlamentem, s vládou v demisi a s premiérem, trestně stíhaným Policií ČR. Líbí se vám to, občané? Věřím, že moc ne a že velká část voličů by přišla rozhodnout znovu a rozhodovala by tak, aby nedošlo k dnešní situaci, která poškozuje ČR v zahraničí, ale především poškozuje české občany a ekonomiku a bezpečnost naší republiky.

Omyly se stávají. Byli navoleni nezralí poslanci a nevoliči umožnili vstoupit ČSSD a ODS opět do Poslanecké sněmovny. Pokud by se konaly nové volby, možná by to bylo vše jinak, tentokráte pod mezinárodním dohledem, zejména nad Českou televizí a Českým statistickým úřadem, který sčítá výsledky hlasování. Pak by volby probíhaly řádně a možná bychom byli velmi překvapeni. My občané příjemně, ne tak ti, co dnes pobírají poslanecké platy a sedí v nesourodé sněmovně s vládou bez důvěry nad sebou a hlavně bez jakékoliv odpovědnosti.

Volby byly v říjnu 2017 a máme skoro duben 2018. Půl roku vládne skupinka osob, kterým nezáleží na tom, co slibovali před volbami. Máme patovou situaci a král odmítá se čestně položit na šachovnici. Možná je čas, aby rozhodla ulice, stejně jako v roce 1989. Jinak se nezbavíme stále stejných tváří a několika amatérů, kteří se dostali do politiky omylem, bez schopnosti politické a manažerské práce. Nyní je čas to napravit. Vládnou ti, které jsme nevolili. Česká republika musí mít nové parlamentní volby, aby se k nám vrátila demokracie a pořádek.

(převzato z Profilu)

autor: PV