Fleischer (SPR-RSČ): Pokud se nezačne něco dít v oblasti exekucí, hrozí nepokoje a krachy firem

Je to zcela přirozené a už od pradávna platilo – chléb a hry. Dnes tomu tak není. Vlády se snažily a snaží vycucat z populace co se dá, zneužívat státní moci k vymáhání pohledávek za pomoci lichvářských podnikatelů – soukromých exekutorů.

Sankční úroky v ČR jsou nejvyšší na světě spolu s poplatky českých soukromých exekutorů a i po jistých úpravách zákonů a vyhlášek jsou neúnosné poplatky advokátů i úroky. A především zbytečné a kontraproduktivní.

U malých pohledávek není nutné zastupování advokátem. Čím se pohledávka víc navyšuje, tím padá možnost, že by kdokoliv byl ochoten platit čtyř- i vícenásobek svého dluhu, který v České republice souběžně narůstá o úroky a to i v době splácení, nebo v době hmotné nouze a prokazatelné nemajetnosti povinného. Navíc je tu špatný zákon, o kterém píšu stále dokola celá léta, kdy exekuce může soukromý exekutor provádět všemi způsoby naráz, tedy bere vše a tím povinný nemá peníze na hrazení dalších plateb a má další exekuce. A u těch všech mu rostou české úroky 0,05% za den z celé částky.

To je jen část toho, co zvyšuje napětí v české společnosti. Když vidíme, že Miloš Zeman byl soudem sproštěn platit exekuci, když vidíme, že ČSSD byla soudem také sproštěna platit exekuci a to v řádu stovek milionů, když vidíme, že exekutorka a bývalá šéfka komory Fučíková byla soudek rovněž sproštěna viny z porušení zákona, tak se v lidech, které deset let pronásleduje exekutor, budí nenávist a zloba tak mocná, že stačí malý podnět a vypukne něco, co si asi nikdo nepřejeme.

Násilí a agresivita v životě a na internetu roste, ale rozhodně nepomůže to řešit tvorbou úřadů pro potírání čehosi. Je třeba ne úředně potírat vztek, protože to se rovná ryzí nevyzrálosti vládnoucích politiků, ale je třeba odstranit příčinu vzniku a udržování nenávisti většiny populace České republiky k soudcům, policistům, soukromým exekutorům a advokátům a státu vůbec.

A protože nové zákony ještě více utahují smyčku kolem krků milionů občanů, logicky nastane okamžik, kdy kalich trpělivosti přeteče a známe psychologii rozzuřeného davu, kde neplatí racionální myšlení, ale pocit nepřekonatelné moci a síly a ona to skutečně nepřekonatelná moc a síla je. Pokud se pohne 500 000 demonstrantů, rozhodně nedoporučuji do nich střílet. Z policajtů toho pak moc nezbyde a chladně matematicky kalkuluji, že zbývající počet nezastřelených se jednoduše rozběhne proti těm, co mají omezené zásobníky ve zbraních, placených státem a z kapes zastřelených a začnou je masakrovat, že by bylo škoda toho nevyužít Hollywoodskými filmovými štáby pro natočení válečného filmu.

Zatím je vše v žertu, kdo by si přál každodenní drancování obchodů, střílení na ulici a masakrování domů soudců a exekutorů. Ovšem reálnost těchto nástinů možné budoucnosti roste s další pasivitou vlády a parlamentu v sociální oblasti a v oblasti exekucí, které dnes ničí dva miliony lidí. Exekutorská komora přiznává však „jen“ milion vydíraných českými lichvářskými soukromými exekutory. I to ale není zrovna málo.

Zatím je to na úrovni žertíků v podobě jedné ze známé série debilních brněnských soch, která nese název „Exekutor krade pračku“ a řada lidi se u ní fotí a shodně pózuje, vzhledem k vyzývavému předklonu sochy a vyšpulení její zádele.

Ovšem v reálu to zase není taková legrace. Nikým nepřijatí nezaměstnaní jsou odmítáni na hmotné nouzi a nemají žádné příjmy. Čistě přírodovědecky vzato, jak se chová člověk, který ví, že nemá naději a současně nemá co by žmoulal v ústech již několik dní a bloumá bytem, či pronajatým pokojem, nebo zahradní chýší a mnohonásobně otevírá prázdné skříně a ledničku, pokud nějakou má. Má hlad a nemá šanci v brzku získat peníze, nebo možnost je vydělat bez rizika, že mu je všechny zabaví soukromý exekutor.

Jako první krok je třeba zastavit plošně všechny exekuce, dále zrušit všechny již uhrazené, jen s příslušenstvím. Příslušenctví smazat a ponechat jen čistý dluh k zaplacení. Zrušit exekuci všemi způsoby naráz a zvolit vždy jen jednu a nechat povinnému peníze na život. Přestat vtrhávat do většinou pronajatých cizích bytů a zabavovat majetek ne povinného, ale pronajímatele a přestat zabavovat varné konvice a staré mobily. Začít jednat s povinnými ne jako s opicemi, ale jako s lidmi o možnostech splacení dluhu. U dluhů pod 10 000 korun je ponechat na jednání s oprávněným, zda u desetiletého vymáhání má ještě smysl dál drancovat povinného. Neobtěžovat zaměstnavatele a nezatěžovat je exekutorskými riziky a náklady zaměstnavatele, aby ti byli ochotni zaměstnávat bez rizika povinné lidi v exekuci.

Karel Fleischer SPR-RSČ Miroslava Sládka

Místopředseda SPR-RSČ, Předseda MO SPR-RSČ Brno

Dluhy, které vznikly lichvářskými půjčkami zcela smazat a exekuci zrušit a dát k úhradě lichvářským společnostem.

Přestat hrát slovíčkový soudní ping-pong soudů a exekutorů s povinnými a začít realisticky a efektivně a rozumně jednat – jak to splatíš, u čistých dluhů v řádů desítek tisíc. Začít konečně řešit hlasy těch povinných, kteří se snaží soud přesvědčit, že dluh je vymyšlený, nebo nadhodnocený na základě padělaných, či pozměněných listin věřitelem a ne stále opakovat, že vše je již rozhodnuto a nálézací řízení ukončeno. Tak je obnovit změnou zákona.

Je to jistá forma částečné dluhové amnestie a má logiku. Půjčkovky, které půjčovaly s RPSN 2000 % a výše, měly být vládou dávno zakázány a zrušeny. Dávno měl být procentuální částkou stanoven trestný čin lichvy a znemožněno překupování pohledávek tak, že se koupí celá dlhová koule, kde už nikdo nerozlišuje, že 2000 korun byl dluh a 150 000 korun bylo příslušenství.

Když pozoruji weby českých soukromých exekutorů, gratuluji jim k jejich sebelikvidaci, protože začali sahat do vyšších sfér a už jsou vidět mezi draženými objekty vily za desítky milionů a Bentley, Ferrari a podobně. Oni ti bohatší mají lepší možnosti, než ti chudší a zaslepenost v zabavování může být zastavena kulkou v čele od zbohatlíka, kterému se sáhlo na součást jeho já.

Je tedy čistě na vládě a parlamentu a pak soudech a exekutorech, kam až to chtějí nechat dojít a koukám, jsme skoro v cíli, protože v desetimilionovém Česku narostla odvaha vydírat byť i „jen“ milion lidí a mít za sebou 6 milionů exekucí od roku 2001, kdy tento systém exekucí zavedla vláda Miloše Zemana v opoziční smlouvě s ODS. Zemana, který sám exekuci nemusí dle výroku soudu platit. Systém exekucí, nad kterým si Zeman, který nikdy sám nepracoval, pochvaluje a mlaská si na Hradě za 80 000 Kč v péči psychiatrů a lékařů, aby se mu nezastavila pumpička třeba na společném focení v Europarlamentu, nebo někde na mezinárodní půdě. Zemanovo tvrdohlavé tvrzení, že dluhy se mají platit a že nikdy nedopustí dluhovou amnestii nás – lůzy, je trochu v opozici s jeho neplacením exekuce a také s jeho milostí Jiřímu Kajínkoi, který byl odsouzen jako vrah. Já nevím, zda vrah byl, nebo nebyl, nejsem jeho soudce, ale mnozí mohou namítat, že vražda se prostě u Zemana promíjí, stejně jako privatizační zlodějna, o které musel, jako věčný vysoký státní úředník vědět, ale bagatelní dluh a dluh vůbec se nepromíjí nikdy. Promlčuje se dokonce jakýkoliv trestný čin. Dluh ovšem zůstává do konce bídného života bez bankovního účtu, o hladu, věčně bez koruny a ve starých hadrech dlužníka, který je nenáviděn a pronásledován víc, než masový vrah.

Lidé si ventilují své vzteky články o Trumpovi a Putinovi, o chemtrails a spiknutích, protože mají strach zuřit na správném místě a prozdradit na sebe fakt, že i onen člověk se stal obětí státního vydírání výpalného.

Já být politikem, jednám. Nejsem typ, který by se nechal rozdupat na chodníku před Sněmovnou, zvláště, když košile pana poslance stála 2000 korun, což je částka celoměsíčního příspěvku na živobytí, na který ovšem ku příkladu já nemám nárok i přesto, že jsem odpracoval 25 let – potvrzeno ČSSZ Praha, která sčítá doby pojistného u zaměstnanců a OSVČ.

Upravil bych a specifikoval a jemnoval jasně nezabavitelné věci, což člověk, který nevykazuje známky debility, ví, že je jakákoliv věc, kterou logicky onen člověk potřebuje k podnikání a ne, že jako Grosamův poskok Janda, mi zabaví notebook s přístupy na weby a databázi klientů, databázi smluv a dokumentaci firmy, kterou mi před 10 lety zastavil onen Janda, kterého jsem přecenil, když jsem napsal, že jeho inteligence je rovna houpacímu koni. Dřevěný houpací kůň má o 90% vyšší potenciál, než Janda, poskok pana „podnikatele“ exekutora Grosama, který možná už doexekuoval a užívá si svých miliard a za sebou nechal svůj nemalý podíl na 1700 sebevraždách ročně, které se udávají rok co rok, plus mínus stovka, či dvě.

Tedy jak to bude? Skončil Pospíšil, byla odejita Marvanová, skončil Pelikán, skončil Tejc - všichni chtěli něco změnit a zlidštit systém exekucí v ČR a skončili. Manžel brněnské kárně stíhané exekutorky Blažek z ODS je v ústavně právním výboru pořád.

Kdo skončí za pár měsíců? Nebo se začne něco dělat a neplácat nesmysly o finanční negramotnosti, když existeční nezabavitelné minimum nestačí ani na jídlo, natož na nájem v ČR? Když mzdy jsou na úrovni 25% mezd na Západě, ale ceny jsou vyšší, nebo stejné jako na Západě?

Ukončete kecy a začněte jednat v parlamentu a s dlužníky a také s věřiteli, kteří nesou občas vyšší odpovědnost za dluh, než dlužník.

Začněte podporovat růst ekonomiky, umožněte dlužníkům mít bankovní účet a disponovat částí svých vydělaných peněz a utrácet – tvořit tržby, aby mohli jíst a bydlet a splácet dluhy, ne lichvu. Smažte dluhy z lichvářských půjček a podvodů kšeftů s desetiticícovými kastroly v hodnotě stovek korun. Zastavte šmejdy a neziskovky, které jsou české populaci k ničemu.

Makejte a nekecejte! Kde jsem to heslo jen četl?

