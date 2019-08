Fleischer (SPR-RSČ): Rozpočet ČR a výkon vlády a parlamentu

Máme 30 let po sametové revoluci a 22 měsíců po volbách do Poslanecké sněmovny, tak se pojďme podívat, co všechno se v České republice zlepšilo.

Státní rozpočet na rok 2019 počítal s celkovými příjmy ve výši 1 465,3 mld. Kč, výdaji 1505,3 mld. Kč a deficitem 40 mld. Kč.

Vláda navýšila daňové příjmy státního rozpočtu o 46,6 mld. Kč na celkových 768,9 mld. Kč a současně příjmy z pojistného na sociální zabezpečení byly zvýšeny o 59,5 mld. Kč na celkových 556,4 mld. Kč.

Z výdajové části rozpočtu jsou patrné platy a ostatní platby za provedenou práci rozpočtované v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích jsou pro rok 2019 rozpočtovány v objemu 209,8 mld. Kč, což představuje zvýšení o 23,3 mld. Kč proti roku 2018.

V kostce se tedy bere lidem z jejich výdělků více, aby se zvýšily platy státních zaměstnanců, jejichž výkony vyprodukují rozpočet s mínusem přes 40 miliard korun.

Pokud by výdaje putovaly na investice pro rozvoj země, nikdo by neprotestoval. Ovšem nechat peníze vyždímané z ekonomicky aktivních lidí projíst státní úředníky a to ještě o 23,3 mld. Kč více, než v loňském roce, tomu se říká drzost.

Kdesi dole na seznamu se krčí výdaje na výzkum, vývoj a inovace v celkovém objemu 42,1 mld. Kč, což proti roku 2018 představuje zvýšení výdajů jen o 1,5 mld. Kč. Srovnej navýšení platů o 23,3 mld. korun. Platy úředníků a potřeby úřadů znamenají tedy pro tuto vládu mnohonásobně více, než rozvoj země a podpora a zajištění její budoucnosti.

Ovšem vláda řeší problém s údajně vysokým počtem neobsazených míst ve státní správě. I na tato místa totiž rezorty dostávají peníze na platy, které potom ale používají na odměny. Velmi chytré. Dokonale ukrytá korupce vlastních lidí, kteří se pěstují za státní peníze.

Ministerstvo financí oznámilo, že někdy k 30.4.2019 již dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 470,9 mld. Kč a celkové výdaje 500,6 mld. Kč a schodek hospodaření 29,7 mld.

Tedy ve třetině roku je již dosaženo plánovaného celoročního schodku z 74,25 %.

Prý toho vláda dosáhla předfinancováním řady výdajů plánovaných na celý rok 2019 již v první třetině roku a předfinancovala především tzv. transfery státním fondům, které byly vyplaceny z více než 54 %, příspěvkovým organizacím (dotace vysokým školám, podpora vědy výzkumu a inovací) směřovalo cca 52 % letošního rozpočtu a plánované neinvestiční transfery neziskovým organizacím byly vyplaceny z více než 46 %.

V jiném dokumentu „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023“ se k tomuto píše, že Dlouhodobý záměr ČR 2019-2023 obsahuje tři klíčové cíle:

1) více peněz za kvalitní práci pedagogů,

2) dokončení revize kurikula a podpoření implementace inovovaných RVP do škol a

3) zlepšení řízení škol a školských zařízení zefektivněním spolupráce centra a středního článku řízení (krajské úřady).

Body dva a tři jsou jako rozprávka, z pohledu zdůvodnění nákladů. Bod jedna je jasný – opět nacpat peníze na platy učitelů – ti přece propagují partaje a jejich ideologie a zpracovávají myšlení dětí a studentů – připravují kývací platiče daní a sociálního pojištění a zdroje příjmů státem podporovaných lichvářů a soukromých exekutorů.

Celý rozpočet lze shrnout do věty, že se víc vybere od pracujících a podnikajících a rozdá se to na platy a požitky těm, kteří se hodí do krámu vládě. Tečka.

Nic nového, tedy to samé co za vlády ODS, TOP09 a ČSSD.

Chybí už jen navýšení počtu věznic a zvýšení platů policistům, kdyby se lidem rozsvítilo.

Parlament, z podnětu Pirátů, TOP09 a samozřejmě ODS a ČSSD, celé funkční období řeší kriminalitu premiéra Babiše a vlastizradu prezidenta Zemana.

V tichosti se dopracovaly paskvily insolvenčního zákona a úpravy Ústavy, které lidem moc nepomohou.

Dálnice, vlaky, kvalita výuky ve školách bez ideologie, obrana, bezpečnost, technické vybavení a vzdělání vojáků a policistů v korelaci s událostmi ve světě, nic z toho se neřeší. Stát se nechová jako řádný hospodář, ani jako ochránce sama sebe a svých občanů.

Na tiskovkách se mluví o výstavbě bytů, ovšem staví pouze soukromé společnosti, které pak prodávají byty předražené na úrovni vysokopříjmových západních zemí.

Obce pouze opravily pár bytů, které přidělily několika desítkám občanů v celé ČR. Nějaká velká výstavba státního bytového fondu není patrná a přitom ve zmiňovaných vysokopříjmových západních státech jsou státní byty, respektive obecní nájemní byty běžné a není jich málo. ČR rozprodala byty za zlomek jejich hodnoty a tyto byty nyní soukromí vlastníci pronajímají za západoevropské nájemné. Koupit od města byt za 400 000 Kč, nacpat do něj 6 studentů a vybrat na nájmu ročně 252 000 Kč, za to sice někdo vládám poděkuje a mě bude nenávidět, ale otázka je, čemu pomohl tento krok? Pár lidí zajistil do konce života, většině zvýšil životní náklady při snižujících se reálných mzdách. Dnes si za hodinu práce koupí Čech méně, než Rakušan, nebo on sám před několika lety. Protože se zdražuje každý den a všechno.

Média pláčou nad nedostatkem pracovních sil a mladí i starší marně shánějí práci, která by je uživila. Lidé rozesílají životopisy a svá osobní data a pracovní a kvalifikační historii a firmy jim ani neodpoví. Nikdo v podstatě nikoho nepotřebuje, protože nejsou tržby, protože lidé mají nízké mzdy a ty jim ještě berou soukromí exekutoři v exekucích, kde 80% částky exekucí činí náklady exekutora a úroky, které jsou v jiných zemích už považovány za trestný čin lichvy.

Kritikům vlád, kterým se za starých komunistů říkávalo „protistátní živel“ se dnes dá nálepka „šiřitel nenávisti“ a policie je musí sledovat, řešit, jak za starého Rakouska. Císařpán je vůl – se už dneska nepardonuje. Za éry nových komunistů – těch, co si dnes říkají ODS, ČSSD, TOP09 – se už zase šmíruje a veškeré snahy státních úředníků vedou k oslabení kritiků současných vlád. K tomu slouží výborně exekuční průmysl a politika EU, kde se pardonují teroristické vraždy, ale např. ve Švédsku probíhal monstrproces za přítomnosti kamer, stejně jako u Milady Horákové, ale tentokrát byl souzen uživatel sociální sítě za své údajně nenávistné výroky a když se mu podařilo vše vyvrátit, tak jej alespoň obvinili, že nezvládnul svoji skupinu, kde se údajně šířila nenávist.

Tedy šiřme lásku k vládě, která pro nás za naše peníze nic nedělá, sobě si přidá a nám sebere všechno. Milujme soukromé exekutory, vystavujme koťátka a srdíčka na sociálních sítích a budeme v pořádku jako za staré éry „vlajky vyvěšuju a sběr odevzdávám a držím hubu – nic mi nemůžou“.

Svoboda pro bílého heterosexuálního jedince neexistuje, Češi jsou opět i po 30 letech po tzv. sametové revoluci, jen chudí sousedi bohatých Němců a Rakušanů a místo ruských vlajek dnes vystavují koťátka na internetu pod svým profilem.

Nemají kde bydlet a nemají na jídlo. Sice pracují, ale nemají na jídlo. Jogurty se zmenšují a zdražují, brambory jsou dražší, než banány, cibule je už znakem vysoké životní úrovně a televize nám cpe nové ideologické masáže. Městská policie spolu s revizory dopravních podniků dělá noční přepadovky ve vozech MHD a soukromí exekutoři si mnou ruce nad rentou ze životů dnešních studentů, protože ti neoznačili lístek za 19 korun a budou splácet exekuci 40 000 korun, která denně narůstá o 0,05% úroků.

Některým lidem se splnil sen a jejich favoriti Piráti jsou v parlamentu. Ale bohužel jsou vždy vidět na tiskovkách vždy v souladu s vyjádřeními svých partnerských stran ODS a TOP09. Trik se opět podařil. Skutečná opozice se do Poslanecké sněmovny nedostala a nedostal se tam ani někdo, kdo by chtěl pracovat pro lidi a pro stát.

