Fleischer (SPR-RSČ): Šťastný veselý a úspěšný nový rok 2018

Dostali jsme se do nového roku 2018 a stojíme před řadou problémů, které musíme řešit. Úspěchu však dosáhneme pouze tehdy, jestliže budeme my všichni aktivní a nenecháme se vláčet politiky prohnilých stran, které upevňují svojí moc.

Vážení občané,

Úvodem vám všem chci popřát šťastný a veselý nový rok 2018, hodně zdraví a životních šancí a spoustu úspěchů v pracovním životě!

Vstupujeme do dalšího volebního roku, kdy budeme volit své zástupce v obcích a městech. Po zkušenostech z loňských parlamentních voleb víme, že k moci se dostala individua, která ovládají média a nepustí jiné strany do žádné televize ani nenapíší nic pěkného o opozici.

Začíná vládnout cenzura, ustanovují se policejní orgány, které mají trestat údajné lži a dezorientace společnosti, tedy občanů. Česká statistický úřad, který sčítá volby, je v moci zájmových skupin a jeho výkon v parlamentních volbách nás přesvědčil, že volby by měly být v budoucnu jen formální výměnou několika stálých stran bez šance na změny.

Utahují se smyčky na sociálních médiích a cenzuruje se všude, kde se dá. Mažou se příspěvky, vylučují se lidé z diskusí, lže se v médiích o nepohodlných stranách, které by v parlamentu vytvořily čistý vítr, co by vymetl polistopadovou špínu, která ovládá naše životy nejen mocí peněz, ale i mocí médií a politiky.

Z historie světa, a to i nedávné, však víme, že nikdo není nezničitelný, neodvolatelný a neporazitelný a že změny lze prosadit. Víme, že nejen u nás, ale i v zahraničí se k moci dostávají neplnovaní lidé a strany a mají úspěch. Víme, že padaly nejvyšší a dříve neohrožené vysoce postavené hlavy a tak tomu bude i dál.

Vláda a parlament, který si zasedl do svých státem placených místeček, již vymýšlejí nový volební zákon, aby znemožnili přístup jiným stranám do parlamentu, stranám, které jsou jim nepohodlné. Prezident se směje z televizní obrazovky opozici ve vánočním projevu a nazývá občany, kteří neuspěli ve volbách závistivci a kryje se za údajná zjištění BIS, že volby byly regulérní. Přitom i média přinášela zprávy o chybách ČSÚ i okrskových volebních komisí v loňských volbách.

Ze zahraničí víme, že se situace může obrátit, pokud občané procitnou a přestanou se hrabat ve zbytečných a vyprovokovaných debatách na sociálních sítích, především o zlu USA a Ruska atd. je třeba řešit to, co máme doma a co se nás bezprostředně dotýká. Nenechat se odlákat od podstaty věci a číst záměry politiků na webu Poslanecké sněmovny, kontrolovat jejich činnost a aktivně reagovat na každý projev nové totality, která se v České republice začíná usazovat a utahovat smyčku kolem krku občanům, kteří jsou rádi, že vyžijí z mizerných mezd a že přežijí útoky soukromých exekutorů, kteří finančně podporovali nejen prezidenta, ale i některé politické strany jako ODS a ČSSD i další.

Máme podle Ústavy ČR vždy možnost se postavit na odpor proti totalitní vládě a parlamentu, ale máme i možnost volit a to nezávisle na tom, koho nám předkládá Česká televize jako volitelného, podle jejich scénáře.

Myslete podle svého úsudku a hodnoťte politiky podle zásluh a jejich předpokladů.

Snaha voličů, vyměnit politiky, se částečně podařila, oslabily polistopadové partaje, ale do Poslanecké sněmovny se dostaly ty strany, které předsunula občanům Česká televize a televize Nova. Ostatní byli potlačeni do pozadí a označeni za nesystémové strany.

Tedy počkejme si, co systémového nám přinesou stávající partaje a v komunálních volbách se podle toho chovejme a volme ty strany a politiky, u kterých je předpoklad, že něco ve své funkci budou chtít změnit a změní.

Přeji nám všem ještě jednou hodně štěstí, zdraví, úspěchu, ale také svobody a síly a odvahy o ní bojovat v novém roce 2018!

Karel Fleischer

Místopředseda SPR-RSČ Miroslava Sládka

Předseda MO Brno SPR-RSČ Miroslava Sládka

Karel Fleischer SPR-RSČ Miroslava Sládka

Místopředseda SPR-RSČ, Předseda MO SPR-RSČ Brno

