Foldyna (SPD): ČR jde do kopru a vy tu řešíte nesmysl za nesmyslem

Dámy a pánové, v němém úžasu sleduji tu vážnou diskusi českého parlamentu. Myslím si a doufám, že občan to sleduje také a také si klepe na hlavu. Volby pana prezidenta budou za čtyři roky. Aktuálnost tohoto bodu programu je neskutečná. My jsme chtěli projednávat smlouvu o Labi, která se nás týká. Tu odkládáte dva roky. Odložili jste. V této zemi se chystáte okrást důchodce. Nikdy jste nemluvili o tom - říkáte, nejsou peníze na důchody. Řekli jste někdy ministrovi, že musí jet tramvají, že nejsou peníze na nová auta? Řekli jste někdy, že nejsou peníze na platy poslanců, ministrů? Říkáte lidem, že nejsou peníze. Ale oni chodili do práce a odváděli prachy. To znamená, abychom my tady mohli dostávat výplaty, aby ministři mohli jezdit v autech, na to prachy jsou! Na důchody nejsou! A ještě tady projednáváme něco, co je naprosto zbytečné oproti věcem, které jsou důležité. V Evropě jsme na pokraji války, vy říkáte, že už jsme ve válce, HDP České republiky klesá, stavební výroba klesá, my jdeme do kopru a vy tu řešíte nesmysl za nesmyslem! Tak to mě udivuje! Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

