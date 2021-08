Foldyna (SPD): Chcete, abychom všichni, kteří pracují, na ty nemakačenky platili?

reklama

Děkuji i já kolegovi Františkovi, prostřednictvím pana předsedajícího, pane Ferjenčíku, já nemám v nejmenším chuť poškodit jakkoliv lidi, kteří pracovali nebo kteří pracovat nemohou, kteří jsou invalidní nebo jakkoliv.

Anketa Kolik dle vás existuje pohlaví? Jen dvě 98% Víc než dvě 2% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 8519 lidí

Podívejte se, já se držím jedné zásady. Já si myslím, že lidi, kteří pracují, tak by se měli mít velmi dobře. Lidi, kteří nemohou pracovat, by se měli mít důstojně - důstojně, a to se týká těch postižených a tak dále - důstojně. Opakuji. Ti, co pracují, by se měli mít velmi dobře, ti, kteří nemohou pracovat, by se měli mít důstojně.

A ti, co zastupujete teď vy, Piráti tady, vehementně, ty, kteří nepracují, tak ať se mají blbě, mě to je úplně ukradené. To mě vůbec nezajímá. Hlavně, když ti, co pracují, se budou mít dobře a důstojně ti, co pracovat nemohou. A vy tady holt zastupujete ty druhé, co pracovat nechtějí. A chcete, abychom my a nebo všichni ti ostatní, kteří pracují, na ty nemakačenky platili. A to celá politika. Tak to řekněte na rovinu, pojďme hlasovat, protože přece vy víte už, jak se bude hlasovat v té Sněmovně, že to chcete zdržovat? Víte to dopředu? Na mě jde strach z demokracie, kterou byste měli propagovat vy a zastupovat. Z té demokracie jde na mě strach, protože jsem ji předtím třicet let zažil a začínám ji zažívat v této chvíli znovu. Začínám zažívat obavu o svobodu slova a o demokracii. A to je ten problém, který je vedlejší v tom vašem vystupování. Děkuji za pozornost.

Jaroslav Foldyna



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Foldyna: Nepotřebujeme výplody chorých mozků z Bruselu. Máme dost vlastních cvoků Foldyna (SPD): S trochou nadsázky a úsměvu až k realitě Foldyna (SPD): My rozdáváme peníze pracujících lidí těm, co nepracují Foldyna: Mně se zdá, že jsme postiženi blahobytem a vymýšlíme hovadiny

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.