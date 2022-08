Foldyna (SPD): Mně se nelíbí žádná válka a žádný terorismus. Žádná smrt

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobré odpoledne, kolegové a kolegyně. Já jsem si k projednávání dnešní schůze a přípravu jejího programu připravil dva body. Dva body a nedělám si moc velkou iluzi asi, že budou přijaty. Nicméně se o to pokusím. Pokusím se o to proto, aby ten názor tady měl možnost zaznít.

Jeden bod se týká energetické úspory v rámci provozu Poslanecké sněmovny, tak bych ten bod nazval.

My jsme z úst koaličních politiků, pětikoalice, slyšeli knížecí rady české veřejnosti. Říkáte jim, kolegové a kolegyně, paní předsedkyně Sněmovny jim radí, aby si vzali svetr, říkáte lidem, že 25 stupňů není žádné lidské právo, aby měli 25 stupňů v bytě, říkáte, že se bude topit na 18 stupňů, a vyvolali jste ve společnosti chaos, strach, zejména u společnosti starších lidí, seniorů, pro které je dost komplikované snášet a žít v takovýchto teplotách.

Vám to vůbec nevadí. Vy se vymlouváte neustále na tu válku a děláte, jako byste předtím nebyli schopni jednat o tom, že Evropa energetickou krizi vyvolala svým šílenstvím kolem Green Dealu, že to je ideologická záležitost, že jsou to emisní povolenky, které zatěžují firmy v Evropě a z těch emisních povolenek žijí různé měnové fondy a důchodové fondy třeba i za mořem.

Tak já si myslím, že když radíme a zejména tedy členové pětikoalice, když radíte lidem, aby si vzali svetr, aby netopili, že co stupeň, to se nám bude líp válčit, přátelé, když jim radíte takhle, tak pojďme jít příkladem v této Sněmovně. A já navrhuji usnesení, že Poslanecká sněmovna České republiky pověřuje předsedkyni Sněmovny, aby přijala taková opatření, která zajistí, že žádný prostor Poslanecké sněmovny nebude vytápěn na teploty vyšší než je 17 stupňů. Vemte si dva svetry, když lidem radíte, aby si vzali svetr. Tak si vy, my, vezměme dva svetry, aby ti důchodci prostě měli ten příklad. To je jeden bod. A můžeme ho dát třeba na konec všech těch bodů, jako poslední.

Na předposlední bod navrhuji další bod. On se týká trochu toho desatera. To je taková morální kodifikace, morální kodifikace, na níž jsme vybudovali jeden z nejúspěšnějších regionů, Evropu. Víte, nepozastavit se nad smrtí člověka, nad smrtí civilního člověka, ironicky mu tu smrt přát, je nemorální. A já si nemyslím, že by členové české vlády se měli takto vyjadřovat. Nemorálně. Mluvčí Bílého domu k smrti té ruské občanky Duginové řekl, že tu smrt, která byla způsobena teroristickým útokem, je potřeba vyšetřit a viníka potrestat. Papež řekl, že mu je líto nevinných obětí. V OSN se nenašel jediný stát, který by říkal: Kiš, kiš, nám se to líbí. My máme ministryni české vlády, která vyjádřila uspokojení nad tím svými slovy. A já se domnívám, že bychom k tomu neměli mlčet. Víte, v tom desateru je - co nechceš, aby se stalo tobě, nepřej druhým. Já to paní ministryni nepřeju. Nikomu. Mně se nelíbí žádná válka a žádný terorismus. Žádná smrt. Jestli vojáci bojují, i jejich smrt je těžká pro rodiny, pro rodiče. A aby ministr naší vlády se uspokojoval nad tím, že někdo někde byl zabit teroristickým útokem, je nedůstojné.

A domnívám se, že tedy Poslanecká sněmovna České republiky by se měla distancovat od výroků souvisejících se smrtí Darji Alexandry Duginové tak, jak to uveřejnila na sociálních sítích ministryně obrany České republiky paní Jana Černochová. A to by mělo být usnesení toho předposledního bodu nebo toho mého druhého bodu, který bych navrhoval jako předposlední bod tohoto jednání.

To je všechno, děkuju.

