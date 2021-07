Foldyna (SPD): My rozdáváme peníze pracujících lidí těm, co nepracují

reklama

Děkuji za slovo. Já vlastně už ani nevím, jestli je to vystoupení, nebo jestli si přicházím ulevit, protože jsem poslouchal tu diskusi a vlastně vycházím z té reality života lidí v tom Ústeckém kraji. Heleďte, kdyby byla, přátelé, ta naše politika sociální tak dobrá, tak by se počet lidí ve vyloučených lokalitách nezvyšoval. Nezvyšoval by se počet vyloučených lokalit, ale opak je pravdou. Ti nepřizpůsobiví se přizpůsobili tomu vlídnému homonistickému přístupu, který se tady předvádí. To znamená, rozdávají se peníze lidí, kteří chodí do práce, těm, co do práce nechodí. Jim se to šíleně líbí, takže vlastně stále se zvětšují počty a rozšiřují ulice. A zoufalí starostové to řeší tím opatřením o bezdoplatkové zóně. Teď je to třeba Česká Lípa, paní starostka Vojtilová (Volfová?) musí řešit situaci v České Lípě, a vyhlašují několik ulic. A já chci, ať to vyhlásí všichni, protože ta politika, kterou tady reprezentuje - a Petře, promiňte, že mluvím bez toho, že jsem řekl předsedajícímu - není přece možné se takhle k té věci stavět. My vlastně 800 tisíc lidí v Ústeckém kraji odepisujeme. Přijedete do našeho kraje a řeknete - to je krásný Děčín, přijďte v 5 hodin večer, přijďte v 7 hodin večer do Děčína IV, projděte se tam, co je tam krásného. Tam běhají děti, že ani za Husáka tam neběhalo tolik dětí. Víte, co mají společného? Že se o ně nikdo nestará. Vůbec nikdo. Ony se jenom narodily proto, aby jejich rodiče čerpali dávky. A rodiče tam pochodují s dalším miminkem a paní už má bříško a jsou připraveni. Kdy se to zastaví! Ta druhá skupina lidí je totálně naštvaná.

Takže kdo tady vytváří to napětí v té společnosti? No přece my, ti Romové sem nechodí odhlasovávat ty zákony, to děláme jak tupci. My rozdáváme peníze pracujících lidí těm, co nepracují. Víte, kolik vzrostlo těch smažek, těch lidí, kteří žijí na pervitinu v těch ulicích - Divišova a já nevím, jak se všechny jmenují, Purkyňova, a všechno, jak se tam schází. Kolik je tam poházených stříkaček. A také žijí jenom z toho, že prostě nemakají, občas něco vykradou - auto, aby měli na ten pervitin. To je realita Ústeckého kraje, 820 tisíc lidí žije v tomto kraji, přichází o cenu svých nemovitostí, protože u nás klesá ta cena. Takže když chcete vyčistit sídliště třeba v Mladé Boleslavi, kde jsou lukrativní byty, no tak se domluvíte s nějakou agenturou, která vám zajistí byty ve Šluknovském výběžku. Starostové Jiříkova, Šluknova, Vansdorfu, Rumburku - zeptejte se jich, v jakých žijí problémech. A co ti obyčejní lidé, kteří platí ze svých peněz naši činnost, to znamená, tento Parlament, co platí ty dávky těch nepřizpůsobivých. Zeptejte se těch slušných kluků, těch cigánů, s kterými já chodím do hospody. Nevím, kolikrát tady ti humanisti, co tady breptají o těch věcech, chodí do hospody, já sedím s tím cigánem, který zaměstnává(?) 100 lidí a říká mi: Ty vole, Jardo, já se stydím. Když vidí to, co tam vyvádějí v těch Teplicích, jak tam řvou na ty policajty, a ten policajt musí stát jak blbec, protože neví, který idiot ho natáčí na telefon, aby mu zítra nedali přes prsty. Tu situaci nenávisti v té společnosti, tu máme na svědomí my, že nechceme realisticky přistoupit k řešení těchto problémů.

Ano, tento zákon je strašně důležitý, ano, je docela nedokonalý. Je tam celá řada nedokonalostí, pojďme pracovat dál, ale pojďme ho nejdřív schválit, aby aspoň nějakou část naděje těm starostům a lidem v těch krajích, kde s tím musí žít, na severní Moravě, v Ústeckém kraji, abychom jim nějakou dali. Ale přestaňme tady vytvářet dojem toho, že se tady někomu chce ubližovat. To není pravda. My jsme jim už ublížili tím, že jsme vytvořili tento systém, ve kterém jsme degenerovali hodnoty, ta děcka chodí do školy a říkají "já půjdu na sociálku". Onyasi myslí, že peníze jsou podloženy jen v bance a na sociálce, nic jiného, žádná práce. Za to nese odpovědnost politická reprezentace, majorita, my, co tady sedíme. Pojďme to změnit! Pojďme to ještě přitvrdit, protože oni jsou přizpůsobiví, oni vědí, že když je to horké, že už si na to nikdy nesáhnou. Oni vědí, že jestliže dostane přes prsty, že musí to dítě poslat do školy, že nemůže řvát. Tuhle jsem ve 4.20 hodin ráno vylezl z okna a myslel jsem, že omdlím, přijel tam frajer k baru a pustil na plná kola - já myslel, že přijela Matějská. A nikdo to neřeší, protože ti policajti dělají radši, že to nevidí. Musí se to řešit! Žádná humanita - tento přístup, na tomhle se prostě rodí nenávist, a já nechci, abychom byli v nenávisti. Ti kluci v těch žlutých vestách, když chodí v neděli a říkají mi: Dobrý den, pane Foldyno, vidíte, my tady makáme a přesto, když sháním byt a zavolám, že se jmenuji tak a tak, tak mi řeknou, že byt nemám. A jsou to slušní (lidé). Za to neseme odpovědnost my.

