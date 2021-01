Foldyna (SPD): Společnost doplácí na bezbřehou liberalizaci

reklama

Takže se posouváme a posouváme a posouváme. Takže my teď budeme liberalizovat přístup k těm drogám. Dneska k marihuaně a za tři roky to bude ke kokainu, za čtyři roky to bude k dalším drogám a společnost se vyvíjí tak, jak se vyvíjí. Jsme svědky neustálého násilí páchaného pod vlivem psychotropních látek. A říkáme, že si s tím nevíme rady. Protože jsme humánní, tak jim dáme čtyři roky. Místo, abychom jim dali 14 let a chleba a vodu! Abychom je odnaučili. Netrestáme dealery odstrašujícím způsobem, protože jsme humánní! Protože se to neustále posouvá. A kdo přinese život té policistce, co ji přejela ta zfetovaná ženská autem? Kdo jí vrátí život? To jsou ty vaše liberalizace, kam se posouvá společnost? Já to nechci! Já budu starej! Postupovat podle starých norem. Nemám chuť liberalizovat drogy. Už nám stačí ten alkohol, který máme. Ten svět se vyvinul sem a my ho posuneme dál, k drogám. A za čtyři roky ho posuneme ke kokainu. A za další roky k dalším drogám. Ne, odmítám to! Tvrdě to odmítám! Společnost doplácí na bezbřehou liberalizaci. Říká se tomu demokratizace. A kolik už je mrtvých z té vaší demokratizace a z té liberalizace? Kolik už je nešťastných lidí? Vám se to líbí? Jasně! Vám se to líbí.

Přijeďte na ta sídliště do severních Čech! Podívejte se na ty lidi, kteří se s tím neumějí vyrovnat! Jejich inteligence k tomu nestačí. A to není nic pejorativního. To je prostě tak. Ti lidé se tak narodili a chudáci teď spadávají do drog. Podívejte se na ty kluky z romských ghett, na čem jedou, na pervitinu. Jak se chovají, mají zničený život. A my pořád něco budeme posouvat. Tvrdě je trestejme! Tvrdě je trestejme, když překračují tyhle normy, nebo nás to sežere! (Potlesk části poslanců.)

Jaroslav Foldyna



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Foldyna tvrdě Škodovce: Sponzorujete sport, nebo politické režimy? Petříček by se měl starat o Česko. Navalnyj asi tuší, komu by jeho smrt posloužila Foldyna temně: Skrytý útok na Česko. Média a neziskovky. Toto nás čeká Foldyna v ráži: Zbraně proti teroristům máme, jen se je bojíme použít. Žádný „radikální islám“ není, ten je jenom jeden, říkal Erdogan Rozjetý Foldyna sestřelil klečící fotbalisty: Svoloč nás chce vidět na kolenou. Na to si netroufli ani nacisté

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.