Folwarczny (ODS): Budoucí kuchaři se v Číně naučili vařit asijská jídla

Tento projekt vznikl díky partnerství Moravskoslezského kraje s čínskou provincií Shanxi. Od 19. do 28. listopadu si kromě kuchařských dovedností 6 učitelů a 6 žáků také zdokonalilo angličtinu.

„Asijská kuchyně je v posledních letech hodně v módě. Jsem přesvědčený, že mladí kuchaři své nové poznatky v budoucnu velmi dobře zúročí. Pedagogové pak budou své zkušenosti z Číny uplatňovat při výuce. Kurz byl velmi intenzivní, kuchaři strávili v kuchyni denně 8 hodin, navíc celou dobu komunikovali v angličtině,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny a vysvětlil, že se kurzu zúčastnili pedagogové a nejlepší žáci gastrooborů 6 krajských středních škol. „Zájezd do Číny může být pro žáky také velkou motivací. Rádi bychom tyto kurzy každoročně opakovali, takže středoškoláci vědí, že když budou ke studiu přistupovat zodpovědně a budou aktivní, mohou jet příště třeba oni,“ dodal náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny s tím, že pobyty budou výměnné, čínští žáci by měli přijet na gastrokurzy evropské kuchyně v Moravskoslezském kraji.

Teoretická i praktická výuka probíhala v Lihua Grand Hotelu v hlavním městě Taiyuan provincie Shanxi. Náklady na kurz si rozdělily partnerské regiony. Moravskoslezský kraj hradil náklady na cestu a drobné kapesné pro žáky. Kurzovné, suroviny, ubytování, stravování i doprovodný program byl v režii provincie Shanxi.

Kuchaři z Moravskoslezského kraje strávili v kuchyni každý všední den 8 hodin. Vybraný recept jim nejdříve ukázal místní šéfkuchař a vše jim vysvětlil. Pak se do vaření pustili středoškoláci. „Zkoušeli jsme připravit například tradiční krevetové kuličky. Byla to pasta z rozdrcených krevet se škrobem, do které se zabalilo liči. Kulička se pak obalila v hrubší strouhance z toustů a narychlo se prudce osmahla. To se podávalo se sladkokyselou čili omáčkou a se salátovou zálivkou. Byla jsem překvapená, že z věcí, které se dají koupit u nás doma, se dá udělat originální čínské jídlo. Jen je třeba vědět, jak na to,“ řekla studentka Hotelové školy ve Frenštátu pod Radhoštěm Marie Michelová. Dodala, že zajímavé byly také recepty na želví polévku nebo pravou pekingskou kachnu.

S gastrokurzem byli spokojení i pedagogové z krajských gastroškol. „Vidět vaření asijských jídel v originále se nedá ničím nahradit. Naši žáci si mohou přípravu vyzkoušet i ochutnat. Píšou si recepty, všechno si fotí. Určitě se jim tyto zkušenosti budou hodit. No a my jako učitelé pak budeme všechno, co tu poznáme, posílat dál. V předmětech máme výuku cizích kuchyní, té asijské se budeme určitě věnovat podrobněji,“ okomentoval kurz pedagog odborného výcviku z opavské Střední školy hotelnictví a služeb Jiří Vizauer.

Kuchaři z Moravskoslezského kraje měli možnost poznat plný provoz kuchyně obrovského hotelu se vším, co k tomu patří. Kurzy se konaly právě v hotelové kuchyni. „Kuchyň je obrovská, na směně je najednou asi 40 kuchařů, což byl pro nás šok. Překvapila nás organizace práce v této velké kuchyni, každý má svůj přesný úkol a ví, co má dělat, šlape to tu jako hodinky. I to je dobré, aby žáci viděli. Vaříme v pětihvězdičkovém hotelu, takže musí být vše ruční výroba, žádné polotovary. Taky se suroviny zpracovávají až do posledního kousku. Například kosti se tady melou na prášek, kterým se zesilují vývary. Tady se potravinami prostě neplýtvá,“ řekla pedagožka odborného výcviku z Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně Anna Čunderlová.

„Na kurz nikdy nezapomenu. Vaření nás samozřejmě všechny hodně bavilo, ale parádní byl i volný čas a víkend, kde jsme si od plotny mohli odpočinout. Úžasná byla prohlídka starobylého města Pingyao, které je na seznamu UNESCO. Taky nás bavilo chodit večer uličkami a ochutnávat v místních bistrech,“ řekl budoucí kuchař z ostravské Střední školy prof. Matějčka David Hlávka.

„S provincií Shanxi má náš kraj od dubna minulého roku uzavřenou dohodu o spolupráci. Díky tomuto projektu si žáci zlepšili odborné i jazykové dovednosti, ale také si rozšířili obzory a poznali místní kulturu,“ řekl náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny a doplnil, že díky partnerství s provincií Shanxi už navázaly spolupráci i univerzity, Obchodně podnikatelská fakulta (OPF) Slezské univerzity a Shanxi University of Finance and Economics. „Spolupráce spočívá ve vzájemném hostování vyučujících na univerzitách i samotném studiu. Na začátku tohoto školního roku začala na OPF studovat první skupina čínských studentů,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

Dodal, že spolupráce s provincií Shanxi by se mohla v budoucnu rozšířit. Kromě výměnných pobytů mladých kuchařů se aktuálně řeší partnerství v oblasti jazykového vzdělávání. „Čína je pro naši republiku čtvrtým největším obchodním partnerem a druhým největším dovozcem. Proto má u nás čínština budoucnost a lidé, kteří tento náročný jazyk budou ovládat, mají o svou budoucnost určitě postaráno. Čínština se učí například na ostravském Matičním gymnáziu. Právě s touto střední školou a jednou ze škol v provincii Shanxi by mohl vzniknout další projekt výměnných pobytů, tentokrát jazykových. Naši studenti čínštiny by se zdokonalili v Číně, tamní studenti by přijeli k nám na intenzivní kurz angličtiny,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny a zdůraznil, že spolupráce regionů musí být přínosná pro obě strany.

To potvrdil i víceguvernér provincie Shanxi Zhang Fuming, který projevil zájem čínské strany o spolupráci dvou čínských a dvou českých škol. Kromě gastronomie a jazykového vzdělávání se zajímal o předávání zkušeností v oblasti cestovního ruchu. Zajímal se také o možnost propojení vysokých škol.

„Pro náš kraj by mohla být spolupráce s Čínou velmi zajímavá i v oblasti sportu. V Havířově se právě buduje Národní centrum stolního tenisu, jehož výstavbu Moravskoslezský kraj podporuje. Toto centrum bude jedním z největších specializovaných areálů svého druhu v Evropě, kromě intenzivní přípravy reprezentace se v něm budou konat mezinárodní turnaje a kempy. No a od koho jiného se učit stolní tenis, než právě od borců z Číny? Rádi bychom tedy do budoucna vyjednali spolupráci právě v tomto sportu, při jednání s čínskými partnery jsme toto téma už nakousli,“ řekl náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny a dodal, že spolupráce by se mohla rozšířit například i v umění.

Kurzu se zúčastnilo 6 žáků a 6 pedagogů z těchto středních škol zřizovaných krajem:

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba

Albrechtova střední škola, Český Těšín

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek

