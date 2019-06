Gabriel: Ano, paní ministyně, podvod to je

Je až s podivem, kolikrát paní ministryně sociálních věcí nechápe reakci lidí z "jejího" resortu. Je až s podivem, jak paní ministryně nerozumí „svým“ kolegům z prostředí sociálních služeb. Nabízí se zde dotaz, zda pracovník v sociálních službách, který musí projít kurzem, má 168 hodin, zda paní ministryně ví, o čem takový kurz je. Ví paní ministryně, jaká je práce všech pracovníků v sociálních službách? Ví, jaký byl požadavek poskytovatelů sociálních služeb? Neví, neví, neví!

V požadavcích sociálních služeb nebyla řeč o projektech, nebyla řeč o spolufinancování individuálních projektů. V požadavcích byla řeč o udržitelnosti sociálních služeb. Byla řeč o zajištění provozu. Byla řeč o slibu vlády - mimořádném příplatku, a byla řeč o tom, že vláda slíbila příplatek a neposlala na něj finanční prostředky. Byla dohoda o tom, že vláda dofinancuje "PROVOZ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB".

Bc. Jan Gabriel BPP

ředitel Domu seniorů Liberec - Františkov, předseda APSS LK

Z uvedeného vláda splnila polovinu. Individuální projekty nemají s provozem organizací, poskytujících sociální služby, společného nic.Takže ano, podvod to opravdu je! Podvod nejhorší, protože je pro veřejnost manipulativní. Podvod na veřejnost, aby si myslela, že vláda poskytuje dokonce více, než sociální služby žádaly. Podvod na všechny ostatní, kteří nevědí, že tyto prostředky z individuálních projektů nelze čerpat na provoz sociálních služeb ani na platy.

Podvod na všechny, kteří nevědí, že řešit individuální projekty v situaci, kdy nemám jako organizace na platy, je nesmysl. Podvod na všechny, kteří netuší, že MPSV na svých účtech dokonce finanční prostředky, které by mohlo použít, má, ale nechce je uvolnit. Vážená paní ministryně, jak chcete, aby si Vás poskytovatelé sociálních služeb vážili a respektovali Vás, když to, co píšete, když to, co říkáte, není pravda?

