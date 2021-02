Gajdůšková (ČSSD): Máme už analýzy, že 34 procent lidí covid přechází

reklama

Vážený pane předsedající,

dovolte, abych se v této chvíli jako řadová poslankyně vyjádřila k předkládanému návrhu zákona.

Při jednání výboru byla i debata o možném zneužívání, o jakési nespravedlnosti v tom, že by k nemocenské, k řádné nemocenské, měl být dán příplatek. Můžeme to tak vnímat. Ale víte, já jsem nezapomněla dobu, kdy jsem měla ten běžný příjem a v té době dvě děti na vysoké škole. A já jsem si v té době být nemocná prostě nemohla dovolit, protože výpadek na 60 % příjmu prostě znamenal velké a velké problémy přesto, že člověk třeba nějakou rezervu měl. A to je ten problém. Máme dneska už analýzy, že 34 % lidí covid přechází, nehlásí se k němu, chodí mezi ostatní. Já věřím tomu, že ty roušky alespoň trošku zamezují přenosu té infekce, ale dobře to není. A jestli se chceme vypořádat s touto infekcí, která nás všechny už skutečně ničí, tak je skutečně nutné udělat všechna možná opatření, abychom šíření té infekce zabránili, abychom se mohli znovu vrátit k normálnímu běžnému životu.

Takže prosím, skutečně podpořme tento návrh. Já věřím, že povede k tomu, že skutečně lidé budou respektovat to, že mají zůstat doma, že mají těch čtrnáct nebo deset dnů té karantény, která je potřebná, vydržet tak, aby nenakazili ostatní a aby se nemoc přestala šířit.

Já ještě v této chvíli velmi rychle představím pozměňovací návrhy, které jsem ještě předložila spolu s panem kolegou Romanem Onderkou k tomuto návrhu zákona. Ten první se týká hlášení volných pracovních míst. Je to pozměňovací návrh, který směřuje spíš do budoucnosti a trošku má za cíl vytvořit situaci k tomu, aby úřady práce uměly už v této chvíli připravovat cílenou aktivní politiku zaměstnanosti, pokud by nám pomaličku - a já doufám, že to nebude rychleji, nicméně měli bychom být připraveni - narostla nezaměstnanost. Důvodem tedy předkládaného materiálu, ke kterému se potom přihlásím v podrobné rozpravě, je, aby měl úřad práce relevantní přehled o nově vytvořených či uvolněných pracovních místech ve svém územním obvodu, tedy aby měl k dispozici reálnou a aktuální nabídku volných pracovních míst zaměstnavatelů. V tom pozměňovacím návrhu se současně navrhuje automatické vyřazování volných pracovních míst po třech měsících, jejich vedení v evidenci, s možností prodloužení evidence na základě žádosti zaměstnavatele a to nejvýše o další tři měsíce.

Další pozměňovací návrh vychází z problémů, na které jsme narazili již na jaře při té první vlně pandemie. My jsme si asi většinově mysleli, že většina lidí má příjmy buď jako osoby samostatně výdělečně činné, nebo jako zaměstnanci, ať už na plný, nebo zkrácený úvazek. Na jaře se ukázalo, že je spousta a spousta lidí, kteří svůj příjem mají dán tím, že skládají dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. A vzpomeňte si, měli jsme velké a velké problémy, jak vůbec o těchto lidech vědět, a samozřejmě s tím souvisel problém, jak jim pomoci, jak jim kompenzovat výpadky příjmů. Proto ten další pozměňovací návrh se týká evidence nepojištěných dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a zaměstnání v pracovním poměru malého rozsahu.

Jde o to, aby zaměstnavatelé měli povinnost tyto dohody hlásit a ve svém důsledku to určitě bude znamenat omezení té šedé ekonomiky a zneužívání těchto dohod. Určitě si přejeme a víme, že tady tyto dohody - a tak to bylo myšleno, proto jsou v právním řádu - byly myšleny jako možnost přivýdělku, ať to byli senioři, maminky na mateřské, studenti atd. Ale bohužel, říkám, zvrhlo se to a já mám informace z terénu, že skutečně tyto dohody jsou velmi a velmi zneužívány. Je to svým způsobem nevolnictví pro ty lidi, kteří takto jsou nuceni fungovat, a je to nekalá konkurence ze strany firem, které nezaměstnávají lidi, a tudíž jim neposkytují plnou právní ochranu tak, jak to říká zákoník práce, ale prostě jsou první na řadě, mohou je kdykoli propustit atd. K tomu směřuje tedy ten druhý pozměňovací návrh. Já se k nim potom přihlásím v podrobné rozpravě.

Děkuji za pozornost a ještě jednou prosím o podporu tohoto návrhu zákona a zvážení podpory těch pozměňovacích návrhů.

Děkuji.

