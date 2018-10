Gajdůšková (ČSSD): Nejlepší investice je investice do lidí

Zaměstnavatelé by se měli zamyslet, zda by pro ně nebylo efektivnější nabídnout lepší pracovní podmínky pro ty, kteří odešli do předčasných důchodů a ženy s dětmi a získat tak kvalifikovanou pracovní sílu, než se snažit udržet nízké mzdy dovážením Ukrajinců a dalších lidí ze zahraničí. Dobrá firma ví, že nejlepší investice je investice do lidí.

PaedDr. Alena Gajdůšková ČSSD

Vždy na Vaší straně!

