Gajdůšková (ČSSD): Stát by měl nahradit újmu občanům, obcím i krajům

Ano, děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci.

Chci podpořit tento, náš speciální návrh zákona, protože jiná cesta k tomu, abychom odškodnili, abychom pomohli lidem v území, které bylo poškozeno, bylo ohroženo výbuchy muničních skladů, nejde. Výbuchy ve Vrběticích stály dva lidské životy. A málo se mluví o tom, že byly ohroženy stovky životů dalších, ať už těch občanů přímo tam v těch místech, hasičů, kteří okamžitě zasahovali, Integrovaného záchranného systému, který šest let včetně záchranářů, zdravotníků to území hlídali a snažili se zbavit následků v podobě munice, která tam byla rozházena po celém území.

Ty výbuchy vyděsily občany od slovenské hranice až po Zlín. My jsme je slyšeli skutečně až u toho Zlína. Na další dobu vyvolaly ale také omezení nejrůznějšího typu pro občany, kteří v těch obcích kolem žijí. A všechny nás, a to nejenom v našem Zlínském kraji, pak vyděsila informace o tom, že to nebyla havárie z nedbalosti, jak jsme si na začátku možná mysleli, ale byl to teroristický útok, a ukazuje se na viníka. Tedy je chvíle, kdy se s důsledky musíme pro občany v tom místě vypořádat i my. Po obrovském nasazení Integrovaného záchranného systému, především policie, které vázaly zásahy v tom území až třetinu kapacit, ale znova i za ty zdravotníky, záchranáře a hasiče, byly po šesti letech na území výbuchu, práce ukončeny.

Ale to neznamená, že je vše vyřešeno. To území je poškozeno a bude třeba dál se samosprávami jednat o tom, jak bude dál využito, jak bude používáno. A je potřeba říci, že se jedná o pozemky, které jsou ve vlastnictví Ministerstva obrany, tedy státu. Výbuchy ve skladech ale se staly ve skladech soukromých subjektů. I tak se myslím shodneme, že stát by měl nahradit újmu, která výbuchy vznikla, jak fyzickým občanům, tak obcím, tak krajům. Iniciativa starostů dotčených obcí s požadavky na vyrovnání přišla v pravý čas, a je jim za to potřeba poděkovat stejně jako jejich právnímu zástupci panu Polčákovi. A jsem také velmi a velmi ráda, že tato iniciativa našla velmi rychle sluchu na Ministerstvu vnitra, přesně u pana ministra Hamáčka.

Výsledkem je ten dnešní návrh poslanecký, který ministr Hamáček předložil a my všichni jsme se k němu přidali. Když říkám my všichni, tak ti ze Zlínského kraje. A děkuji panu předsedovi Vondráčkovi, že se ujal toho zorganizovat to zde na půdě Poslanecké sněmovny. My můžeme tedy dnes přiznat jednorázové odškodnění fyzickým osobám, které utrpěly v důsledku mimořádné události, psychickou či materiální újmu. Odškodnění pak návrh přiznává i obcím i Zlínskému kraji. Rada Zlínského kraje tento návrh také podpořila a já se přimlouvám, i za Radu Zlínského kraje za podporu tohoto návrhu.

Vypořádání fyzickým osobám, obcím i kraji za problémy způsobené výbuchy, pomůže vrátit se do pokojného života celému regionu, který byl touto mimořádnou událostí dotčen. A za ně prosím o podporu tohoto návrhu, který je vyvážený jak legislativně, morálně i ekonomicky. A věřím tomu, že bude přijat, že jako Poslanecká sněmovna tento zákon všichni podpoříme. Děkuji vám předem.

