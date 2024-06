Gawlas (ČSSD): Děkujeme za podporu, pane prezidente

reklama

Prezident Ing. Miloš Zeman ve své proslovu vyslovil kritiku Fialovy vlády a politiky Evropské unie.

V projeu našeho předsedy Ing. Jiřího Paroubka zazněla kritika zahraniční politiky vlády a její bezbřehé pomoci Ukrajině. Jiří Paroubek vyzval k okamžitému ukončení války a zahájení aktivního jednání o příměří a následném míru - ano, namísto posílání zbraní a přilévání oleje do ohně, jednání o míru tak dlouho, jak bude potřeba - to je politika a podstatný bod programu, se kterým jde ČSSD do voleb do EP.

Expremiér Jiří Paroubek se dále dotkl inflace, snížení životní úrovně Čechů nebo ochraně českých zájmů.

ČSSD má řešení, má východiska a bude vždy na straně běžného občana.

Váš Petr Gawlas

