Dobytí Sumy. Putin připustil, Ukrajinci naštvaní

Během každoroční ekonomické konference v ruském Petrohradu prezident Vladimir Putin nevyloučil dobytí ukrajinského města Sumy svými silami. Podle amerického listu The New York Times prezident Putin v pátek ospravedlnil válku na Ukrajině tím, že Rusové a Ukrajinci jsou jeden národ „a v tomto smyslu je celá Ukrajina naše“, a naznačil, že ruská armáda by mohla dobýt ještě více území. „Nemáme cíl dobýt Sumy,“ řekl pan Putin. „Ale v zásadě to nevylučuji. Kamkoli vstoupí ruský voják, je to naše,“ dodal.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Ukrajina vyvíjí nový typ stíhacích dronů, které mají být odpovědí na obří roje ruských dronů mířících na Ukrajinu. „Samostatně pracujeme na stíhacích dronech, které mají zvýšit ochranu proti dronům typu Šahíd,“ řekl Zelenskyj ve svém nočním videoprojevu k národu. Loni v listopadu řekl zahraničním výrobcům zbraní, že Ukrajina by mohla ročně vyrobit 4 miliony dronů a rychle zvyšuje výrobu dalších zbraní.

„Protivzdušná obrana proti dronům nám pomůže racionálně využívat naše prostředky. Nemůžeme neustále používat vzácné řízené střely protiletadlové obrany a samotné letectvo k lovu nepřátelských dronů,“ řekl tento týden ukrajinským médiím mluvčí letectva Jurij Ihnat, kterého citovala agentura Reuters.

Zelenskyj také řekl, že ruské plány jsou „naprosto šílené“ a zdůraznil, že Ukrajinci budou bránit město Sumy ze všech sil. A volal po větším tlaku na Rusko. „Rusové dnes opět otevřeně a naprosto cynicky prohlásili, že ‚nemají náladu‘ na příměří. Rusko chce vést válku. Dokonce i mávají určitými hrozbami. To znamená, že tlak, který svět vyvíjí, jim zatím dostatečně neubližuje, nebo se jen velmi snaží udržet fasádu.“

V reakci na projev v Petrohradu ministr zahraničí Andrii Sybiha odsoudil Putinovy komentáře jako „cynické“ a uvedl, že projevují „naprostou ignoranci mírového úsilí USA“. „Zatímco Spojené státy a zbytek světa vyzývají k okamžitému ukončení zabíjení, nejvýznamnější ruský válečný zločinec diskutuje o plánech na obsazení dalšího ukrajinského území a zabití dalších Ukrajinců,“ napsal v příspěvku na X.

Putin's cynical statements demonstrate complete disdain for US peace efforts. While the United States and the rest of the world have called for an immediate end to the killing, Russia's top war criminal discusses plans to seize more Ukrainian territory and kill more Ukrainians.…