Golasowská (KDU-ČSL): Předložíme novelu zákona k důchodovému pojištění, která bude komplexnější

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já bych chtěla říct, že samozřejmě KDU-ČSL taky vítá jakékoliv zvýšení důchodů pro seniory. My jsme v minulém roce předkládali několik pozměňovacích návrhů, které se týkaly zejména nízkých důchodů žen, taky se týkaly důchodů ovdovělých a další z návrhů se týkal dřívějšího věku odchodu do důchodu pro ženy, které vychovaly děti.

Já bych dneska chtěla předložit nebo chtěla bych vás seznámit s pozměňovacím návrhem, který se týká nízkých důchodů žen. My víme, že ženy mají v průměru o dva tisíce korun nižší důchody než muži. Přitom ženy, které se staraly o děti a vychovávaly je, často přišly o kariérní postup v práci nebo o práci, kterou dělaly rády, ale z důvodu pobytu na rodičovské dovolené, při více dětech i delšího než tři roky, na toto místo již nenastoupily. I toto je pak často důvodem nízkých důchodů žen, které - ač vychovaly nové daňové poplatníky - jsou pak bity na stáří nízkými důchody.

Proto předkládáme návrh, aby k důchodu dostala každá žena za vychované dítě pět set korun. Je to ocenění ženy společností jako mámy a finanční přilepšení, aby důchodkyně nemusely často potupně prosit o dávky, neboť nízká výše jejich důchodu jim na pokrytí jejich potřeb často nestačí. Navíc takto investované peníze důchodkyně neutratí v takzvaných daňových rájích, ale vrátí se opět do systému formou nákupu za spotřební zboží, léky a podobně. Tento návrh je alespoň malým přilepšením ženám-matkám, na které by společnost neměla zapomínat, ale naopak jim - jako poděkování za výchovu dětí - pomoci zkvalitnit jejich jedinou etapu života a ocenit tak jejich přínos společnosti.

Musím ještě zdůraznit, že tento pozměňovací návrh, i přes zaměření na ženy, počítá samozřejmě i s navýšením důchodu pro muže, pokud pečovali o děti, takže se nedá říct, že tento pozměňovací návrh je diskriminační, jak by se někomu mohlo zdát. Zároveň bych chtěla říct, že tento návrh je pouze dílčí a že KDU-ČSL bude předkládat novelu zákona k důchodovému pojištění, která bude komplexnější. K tomuto pozměňovacímu návrhu se ještě přihlásím v podrobné rozpravě.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS. KDU-ČSL

poslankyně



autor: PV