Golasowská (KDU-ČSL): Zvyšme důchody maminkám, zaslouží si to

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Krásné odpoledne, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych vám představila několik pozměňovacích návrhů k navrhovanému zákonu o důchodovém pojištění. Ty pozměňovací návrhy, které tady předkládám, tak KDU-ČSL předkládala už před třemi lety. Nicméně MPSV je tenkrát odmítlo s tím, že jsou ty pozměňovací návrhy dílčí a že připraví návrh zákona komplexní. To se bohužel do dnešního dne nestalo a vlastně zvlášť zranitelné nebo ohrožené osoby, jako jsou invalidé, ovdovělí, maminky, které vychovaly děti, tak stále čekají na finanční ocenění.

Ten první návrh se týká právě odměny maminkám, které vychovaly děti. Jak říkám, my jsme tohle navrhovali už před třemi lety s tím, že ten návrh byl smetený ze stolu. Pak jsme o něm hovořili vždycky na komisi pro spravedlivé důchody. To, že ten náš návrh ČSSD pak převzala, je jistě chvályhodné, nicméně musím podotknout, že je to opravdu náš návrh a ty ženy pořád na to ocenění čekají.

Musím podotknout, že je to nejen finanční ocenění, ale je to ocenění i společenské, kdy vlastně ty ženy mají dneska už asi o tři tisíce nižší důchod, než muži, a to proto, protože byly doma s dětmi, utekla jim kariéra a vlastně už třeba nenastoupily do té původní práce, anebo nastoupily do práce s nižším finančním oceněním. Takže tady navrhujeme pětistovku maminkách za vychované dítě.

Jsou tady sice podmínky. Jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti let. Pokud se však žena ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, je podmínka výchovy dítěte splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti aspoň po dobu pěti let.

Musím ještě podotknout, že pokud bychom schválili tento pozměňovací návrh, tak tím, že se navýší to finanční ocenění těmto ženám, tak nebudou muset třeba žádat o dávky státní sociální podpory, jako jsou příspěvky na bydlení nebo na živobytí a podobně. Což si myslím, že je pro ně určitě ponižující a že si to finanční ocenění za tu práci a také za výchovu budoucích daňových poplatníků určitě zaslouží. Takže to je můj první pozměňovací návrh.

Druhý pozměňovací návrh se týká zmírnění podmínek pro získání vdovského nebo vdoveckého důchodu v tom smyslu, že se snižuje nutná doba pojištění manžela, od které by byl vdově nebo vdovci jinak přiznán důchod, o jeden rok. Je to kvůli striktnímu vymezení podmínek pro získání nároku na vdovské nebo vdovecké důchody, protože často dochází k tomu, že vdovy nebo vdovci nezískají vdovský nebo vdovecký důchod kvůli několika pouhým chybějícím měsícům, které by jejich manželovi zbývaly do splnění podmínek pro přiznání starobního důchodu. Tím se nezřídka po smrti manžela dostávají do svízelné finanční situace, aniž by měli nárok na pomoc od státu. Tyto situace jsou pak často předmětem rozhodování ministra práce a sociálních věcí o odstranění tvrdosti zákona. Nicméně toto řešení se jeví jako nesystémové a nežádoucí z hlediska právní jistoty. Proto tento pozměňovací návrh.

Další, třetí, pozměňovací návrh se týká souběhu invalidního a vdovského důchodu a znamená to, že v případě souběhu dvou sociálních událostí, to je invalidity a ztráty manžela, manželky, se navrhuje přiznat jak invalidní, tak vdovský nebo vdovecký důchod a to v plné výši. Protože kumulace obou náročných životních situací velmi znesnadňuje, či dokonce znemožňuje, aby se o sebe dotčené osoby dokázaly postarat bez výrazného sociálního přispění státu.

Můj čtvrtý pozměňovací návrh se týká prodloužení doby, po kterou vdova nebo vdovec nemusí prokazovat splnění podmínek pro další přiznání nároku na vdovský nebo vdovecký důchod. Tento pozměňovací návrh tak reaguje na sociální situaci vdov nebo vdovců, kteří jsou, jak už jsem to říkala, opomíjenou nebo také zranitelnou skupinou a kterým stát neposkytuje dostatečnou podporu zejména v situaci, kdy přišli o životního partnera, manžela, či manželku.

Víme, že ovdovělí kromě starostí s pohřbem a s náklady na něj, které jsou dnes nemalé, řeší také otázky pozůstalosti, jako je dědické řízení, odblokování finančních karet pozůstalého, vyřešení splátek hypotéky či úvěru, hrazení nájmu bytu a další situace, které souvisí s odchodem zemřelého.

Dosud měli manželé dva příjmy, nyní musí pozůstalý vyjít s příjmem jedním. Pokud se pozůstalý nestará o nezaopatřené děti, nebo nepečuje o osobu blízkou či nedosáhl určitého věku, pobírá důchod pouze jeden rok, což je často velmi krátká doba na to, aby bez velké finanční újmy vyřešil výše zmíněné náročné finanční situace. Často se přitom jedná o ženy, které pracovaly a ještě pracují, vychovaly děti, které jsou už dospělé a zesnulý také pracoval třeba 25 i více let a přispíval na pojištění.

A můj poslední pátý pozměňovací návrh se týká zvýšení procentní výměry z 50 na 60 %, a to u starobního nebo invalidního důchodu. Já bych vás chtěla moc požádat potom ve třetím čtení o podporu těchto pozměňovacích návrhů, protože jak říkám, tyto zranitelné skupiny osob v naší společnosti, ať už to jsou maminky, které vychovaly děti, anebo invalidé, anebo ovdovělí, tak určitě čekají na tu podporu ze strany státu. A jak říkám, MPSV dodneška žádný komplexní návrh nepředstavilo. A víme, vzhledem k tomu, že se blíží konec volebního období, tak žádná důchodová reforma nás už nečeká.

Tak vás prosím a žádám, tak jak jsem vás prosila v roce 2018 před třemi lety, abyste podpořili tyto pozměňovací návrhy, které jsme tady na půdě Poslanecké sněmovny načítali a které jste nepodpořili, tak vás prosím ve jménu těch lidí, kteří na to čekají. Děkuji za podporu.

Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS. KDU-ČSL



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Golasowská (KDU-ČSL): Ministryně Maláčová by ze sebe neměla dělat hrdinku, kterou není Golasowská (KDU-ČSL): Pokud nebudeme mít dostatek pěstounů, je rušení ústavní péče passé Golasowská (KDU-ČSL): Praxe směřovala k omezení počtu dětí v některých skupinách obyvatel Golasowská (KDU-ČSL): Není možné mít stavební řízení na úrovni rozvojové země

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.