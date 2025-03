Gregorová (Piráti): Je čas přestat spoléhat na ostatní

Rezoluce reaguje na současné bezpečnostní výzvy a výslovně označuje Rusko a jeho spojence – Bělorusko, Čínu, Severní Koreu a Írán – za největší hrozbu pro bezpečnost EU i jejích partnerů.

„Musíme posílit podporu Ukrajiny, rozšířit naši obrannou kapacitu a zajistit, že Evropa nebude závislá na rozmarech Spojených států nebo jiných mocností. Mluví se o stovkách miliard na obranu, ale bez jasného plánu jsou to jen prázdná slova. Nepotřebujeme další deklarace nebo summity – potřebujeme reálné investice odpovídající patnácti-bilionové síle evropské ekonomiky. Teď je chvíle ukázat autoritářům po celém světě, že Evropa nejen mluví, ale i koná. A musíme jednat hned – každý den, který ztratíme, platí Ukrajinci vlastní krví,“ dodává Gregorová.

„Války se dnes nevedou jen tanky a raketami, ale i přes dezinformace, kybernetické útoky a sabotáže. Jsem ráda, že rezoluce jasně říká: musíme se bránit i v digitálním prostoru. Pokud chceme chránit nejen naše hranice, ale i naši demokracii, potřebujeme jednotný evropský přístup k boji proti hybridním hrozbám – od kybernetické obrany až po odhalování manipulací před volbami,“ varuje Gregorová.

V rámci rezoluce Evropský parlament vyzývá k urychlené realizaci plánu „přezbrojení Evropy“, který by měl zajistit dlouhodobé investice do evropského obranného průmyslu a strategických technologií. “Pokud neinvestujeme do obrany teď, zaplatíme v budoucnu mnohem víc – a nejen finančně. Nepřipravenost na nejhorší scénáře by nás stála nesrovnatelně více než odhodlaná a včasná akce. Potřebujeme jasný plán, konkrétní finance a skutečné investice, jinak riskujeme nejen naši bezpečnost, ale i ekonomickou stabilitu,“ říká Gregorová.

„Pokud máme mít skutečnou obrannou kapacitu, musíme zároveň investovat do evropské produkce zbraní a moderních vojenských technologií. Chceme-li Evropu chránit, musíme vyrábět evropské zbraně, a dát zbrojovkám i investorům najevo, že to je dlouhodobý závazek států,“ zdůrazňuje Gregorová.

