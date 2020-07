Grois (ČSSD): Členové spolku sledují jen svůj vlastní prospěch

reklama

Dokončení územního řízení, které je klíčové pro Ředitelství silnic a dálnic a dostavbu 752 metrů znojemského obchvatu, se odkládá na neurčito. Spolek Obchvat a jeho členové, kteří dlouhodobě blokují výstavbu obchvatu, napadli Městským úřadem ve Znojmě vydané územní rozhodnutí 11 odvoláními a doplněními. Spolek, jehož převážnou část tvoří senioři, dokázal během 14 dní sepsat 687 stránek, kde rozporuje stovky věcí. Odvolání teď bude muset řešit krajský úřad v Brně.

Během územního řízení navíc spolek podával námitky na tzv. systémovou podjatost, v důsledku toho se celé řízení protáhlo o několik měsíců. V případě, že by spolek s námitkou systémové podjatosti uspěl, celé územní řízení by musel řešit stavební úřad v jiném městě. Do územního řízení se navíc snažily vstoupit Děti Země a Voda z Tetčic, které nyní zablokovaly stavbu dálnice na Vídeň.

„Jsem zklamaný. Těšil jsem se, že se začne stavět. Co nejdříve potřebujeme odklonit z našeho historického centra 10 000 aut a kamionů, které tudy denně projíždějí. Zlepšili bychom tím životní prostředí, bezpečnost a ochránili naše památky,” říká starosta Znojma Jan Grois.

Podle Groise místní samospráva udělala v posledních dvou letech maximum pro dostavbu obchvatu. Obchvat Znojma se stal součástí programových priorit vlády, podařilo se přesvědčit vládu i poslance, aby změnili zákon o liniových stavbách tak, aby pod něj spadal i znojemský obchvat. Za zjednodušení výstavby dopravní infrastruktury lobboval starosta Grois i v Senátu.

„Navíc jsem se několikrát osobně sešel se zástupci spolku Obchvat, zúčastnil jsem se i jejich valné hromady a přesvědčoval je o důležitosti stavby obchvatu. Dostal jsem k jednomu jednacímu stolu zástupce spolku, ŘSD i projektanty. Byl tady i ministr dopravy. Vše je ale zatím marné,” dodává Grois.

Spolek Obchvat zastupující cca 10 lidí se ve svých vyjádřeních odvolává na ochranu životního prostředí. Se starostou se přitom snažili členové spolku podepsat memorandum, na jehož základě by ze svých zahrádek udělali stavební pozemky. To by znamenalo, že by přes noc zhodnotili svůj majetek o miliony korun.

„Členové spolku mluví o životním prostředí, ale podle mě jim jde jen o jedno. O osobní prospěch. A proto stavbu neustále blokují. Vždyť o ochraně životního prostředí není v memorandu ani čárka. Zato z něj jasně vyplývá, že členové spolku sledují jen svůj vlastní prospěch,” říká Grois.

„Pokud Poslanecká sněmovna a Senát nezmění zákony, pokud v Česku nebude jasně řečeno, co je veřejný zájem a co ne, tak bude naše bitva o povolení obchvatu ještě dlouhá. My ten boj ale nevzdáme a bitvu o obchvat stejně vyhrajeme. Dříve nebo později,” dodává starosta Grois.

Znojemskému obchvatu by pomohla změna legislativy. Česko nutně potřebuje nový stavební zákon, který by zkrátil délku stavebního a územního řízení.

„Diskuze o nové legislativě se vede již roky, ale finální verze zákona ještě není na stole,” uvedl závěrem starosta Znojma Jan Grois.

Obchvat Znojma - základní informace

Obchvat města Znojma se skládá ze 2 částí – severní smyčky a jižní části obchvatu – a dohromady bude měřit bezmála 17 kilometrů. Ve výstavbě je zatím od roku 2006 severní část v délce 6,6 kilometrů. První úsek silnice (3 kilometry) byl dokončen v roce 2008, druhý (3,5 kilometrů) byl dokončen loni. Nyní zbývá dokončit posledních 752 metru°. Poté bude možné odklonit tranzitní dopravu mimo historické centrum města. Severní smyčka obchvatu zvýší bezpecˇnost silnicˇního provozu a zlepší životní prostrˇedí ve Znojmě. Vybudováním obchvatu dojde také ke zvýšení plynulosti dopravy a tím i k úsporˇe nákladu° a snížení emisí. Ředitelství silnic a dálnic plánovalo zahájit stavbu posledního úseku severní smyčky v roce 2021. Prodloužení územního řízení způsobené námitkami spolku Obchvat se dokončení severní částí obchvatu oddálí. Předpokládaná délka zpoždění je minimálně několik měsíců.

