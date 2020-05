Grolich (KDU-ČSL): Stát připravuje obce a kraje o miliardy

reklama

Jan Bartošek se nakonec obrátil na senátorský klub KDU-ČSL a díky práci senátorky Šárky Jelínkové a dalších byl v Senátu přijat pozměňovací návrh, podle kterého mají peníze krajů, měst a obcí zůstat v rozpočtech příslušné samosprávy. Desítky až stovky zástupců obcí se proti tomu bouří. Lidovecký starosta Jan Grolich založil proti tomuto kroku petici. Sněmovna nyní bude znovu rozhodovat, zda náklady na kompenzace půjdou jen na úkor státní kasy, nebo je zaplatí také obce, které díky tomu budou muset zastavit své dlouhodobé investice.

„Stát nesmí svou vlastní zodpovědnost přenášet na kraje, města a obce, navíc způsobem, který je za hranicí slušnosti,“ konstatuje Jan Bartošek a dodává, že s nikým ze samospráv nebyl návrh předem konzultován. Poslanec proto vyzval dopisem všechny komunální politiky v republice, aby se obrátili na své poslance napříč politickými stranami, a žádali je o podporu senátního návrhu, čímž by znemožnili vládě schválit původní návrh, proti kterému se bouří už stovky zástupců obcí.

Starostové podepisují petici

KDU-ČSL chce podporu podnikatelů samozřejmě zachovat, nesmí se tím však ohrožovat příjmy obcí a krajů. „Premiér jasně řekl, že obcím a krajům se nesáhne na jejich daňové příjmy. A najednou vláda po obcích chce, aby se z jedné třetiny spolupodílely na kompenzačním bonusu. To je naprosto nepřijatelné,“ neskrývá své rozhořčení Bartošek, který na úpravu zákona upozornil při jeho projednávání v Poslanecké sněmovně už 6. května.

Lidovecký starosta z Velatic Jan Grolich založil proti tomuto kroku petici. „Pokud by byly vyplaceny všechny takzvané pětadvacítky i příspěvky pro společnosti s ručením omezeným v maximální výši, činilo by to dohromady v ČR zhruba 45 miliard korun. Z toho činí výpadek pro Jihomoravský kraj 382 milionů korun. To je pro jednotlivé obce znatelný zásah do jejich rozpočtů. Považuji to za krádež a pokrytectví. Je to jako by se vám soused chlubil, že dává peníze na charitu, a přitom bral třetinu z vaší peněženky,“ uvedl Grolich.

Petici proti tomuto opatření již podepsaly desítky starostů a stovky dalších představitelů jednotlivých obcí. Starostové a představitelé měst se mohou k petici připojit ZDE.

Kompenzační bonus by Brno připravil o 200 milionů

Postup vlády se pochopitelně nelíbí ani představitelům větších měst, které by tímto postupem přišly o desítky milionů korun. „Stát musí zajistit, aby kompenzace podnikatelů neměly dopad na život našich obyvatel a provoz českých obcí. Proto je důležité, aby se vláda dokázala ke kompenzacím postavit čelem a nehledala žádné kličky. Brno přijde o 200 milionů korun. Obce jsou se svými obyvateli v každodenním kontaktu a ví nejlépe, kam efektivně investovat,“ uvedl 1. náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Podle poslance Stanislava Juránka by takové opatření mělo dopad i na krajské investice. „Je to výrazný zásah do pravomocí krajů a porušení principu subsidiarity, kvůli kterému mohou být ohroženy některé významné investiční akce,“ doplnil Juránek, který je členem rozpočtového výboru a v minulosti působil také jako jihomoravský hejtman.

