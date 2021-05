Guvernér Rusnok: Děkuji Senátu za projevení moudrosti

reklama

Vážený pane místopředsedo, ctěná Sněmovno, vážená paní vicepremiérko, pane senátore,

jsme ve finiši tohoto poměrně dlouhého legislativního procesu k tomuto specifickému návrhu, ale já myslím, že je dobře, že se to tak poctivě a důkladně projednalo. Budu velice stručný. Tento zákon posouvá legislativní rámec pro fungování nezávislé centrální banky z 90. let do tohoto století. To si myslím, že si po 20 letech tohoto století zaslouží tato země i centrální banka.

Děkuji Senátu za projevení jeho moudrosti v tom, že vlastně Senát nijak nezpochybnil koncept tohoto návrhu a vlastně v těch klíčových bodech k žádným námitkám nedospěl ani nenavrhoval zamítnout tento zákon. Já myslím, že je to potvrzení toho, že ten zákon skutečně prošel velmi poctivou debatou a ani z odborných kruhů žádné zásadní stanovisko proti tomuto vlastně upevnění a zefektivnění nezávislého fungování centrální banky nezaznělo.

Z hlediska pozměňovacích návrhů, se kterými přichází Senát, tak si myslím, že jsou ty pozměňovací návrhy takové, že nezlepšují kvalitu návrhu, který vzešel ze Sněmovny, protože jsou podle mého názoru buď nadbytečné, např. tím, že explicitně zdůrazňují něco, co je samozřejmé a co nikdo nezpochybnil, jak v tom návrhu, tak obecně v legislativní praxi, tzn. například zákaz měnového financování. Dále pokud jde o volné operace, resp. operace centrální banky na volném trhu, tak také Senát vlastně žádné námitky nevznesl. A ta část pozměňovacího návrhu, která zvyšuje výjimku pro případnou regulaci, a zdůrazňuji případnou, protože to je pouze možnost pro centrální banku, pokud tak situaci vyhodnotí, zásahu do trhu hypoték, když to mám zjednodušit, z pěti na osm procent, už vysvětlila velmi přesně paní ministryně. Skutečně v původním návrhu byla tři procenta té výjimky. My jsme potom, pokud mluvím za Českou národní banku, s určitým skřípěním zubů souhlasili s rozšířením té výjimky na pět procent, ale její další extenze už by znamenala v podstatě erozi tohoto zákona a jeho smyslu, takže omlouvám se, ale nemohu tento návrh přijmout. Jestliže jsem vystupoval proti návrhu, který tady padl v rozpravě ve Sněmovně na osm procent, tak asi nemohu teď souhlasit s návrhem na 7,5 procenta. To bych si skutečně připadal jako poněkud nekonzistentně.

Takže když to shrnu, tak si myslím, že sněmovní návrh je v pořádku. De facto prošel i tím skrutiniem v Senátu, a proto bych prosil, pokud jde o schvalování, schválit verzi, která vzešla ze Sněmovny.

Děkuji vám všem za pozornost.

