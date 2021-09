Hamáček (ČSSD): ANO nastupuje cestu k privatizaci a rušení malých nemocnic

reklama

Pokud by totiž skutečně měl vzniknout seznam „dobrých“ a „špatných“ nemocnic, neznamená to nic jiného, než začátek cestky k zavírání či privatizaci zejména menších, okresních zdravotnických zařízení. Budu toto téma chtít projednat na pondělním zasedání vlády s premiérem Babišem. Jak známo, bez jeho posvěcení by totiž žádný takový radikální krok realizován být nemohl.

Návrh na selektivní rozdělení nemocnic nastupuje zcela otevřeně slovenskou cestu, která měla vyvrcholit zavíráním části nemocnic. Proto nakonec také tento plán zůstal u ledu. Smyslem navrhované selekce je postupně zadlužit zejména malé nemocnice a ty posléze nevýhodně prodat soukromým investorům, nebo je úplně zavřít. ČSSD dlouhodobě bojuje proti privatizaci ve zdravotnictví a za dostupnost zdravotní péče po celé České republice. Boj proti poplatkům ve zdravotnictví nebo proti rušení akutních lůžek je toho důkazem.

Pokud by byl realizován plán ministra Vojtěcha, v ohrožení by tak byly menší nemocnice po celé republice! Výrazně by se tak prodloužila vzdálenost mezi pacienty a nemocnicemi. A nejvíce by na to zase doplatili lidé, kteří žijí v menších městech nebo na venkově.

Naše země a naši zdravotníci zvládli pandemii covid-19 právě a jen díky síti veřejného zdravotnictví a jeho kapacit. Realizace kroků ministra Vojtěcha by fakticky zahájila útlum akutní péče v regionech, protože část nemocnic by zkrátka nedosáhla na možnost získat prostředky na svůj rozvoj. To by v dalším kroku znamenalo tlak na redukci akutních lůžek.

Plán Adama Vojtěcha nadále potvrzuje trend, o kterém hovořím už řadu měsíců. Totiž, že hnutí ANO se začíná radikálně sbližovat s ODS. Ne náhodou proto ve veřejném prostotu zaznívají hlasy vysoce postavených politiků z obou těchto stran, že by se jim společná vláda vlastně zamlouvala. Proč? Protože pandemií poraněná kořist v podobě českého zdravotnictví jim leží pod nohama. Za ČSSD jednoznačně říkám, že proti takovému plánu budeme tvrdě bojovat do poslední chvíle.

