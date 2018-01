Hamáček (ČSSD): Chci nabídnout sociální demokracii řešení

Reagoval tak na výzvu několika okresních organizací i jednotlivců, kteří ho ke kandidatuře do čela strany vybízeli. Sociální demokracie bude vybírat nové vedení na mimořádném sjezdu 18. února v Hradci Králové. „Chci pomoci sociální demokracii se postavit na nohy, abychom my, sociální demokraté, byli znovu silou, která pozitivně ovlivňuje život v naší zemi. Chci sociální demokracii, na kterou jsou její členové hrdí a která jasně hájí zájmy především pracujících, rodin s dětmi a důchodců,“ komentoval svoji kandidaturu Jan Hamáček.

„Nelze si nic nalhávat - sociální demokracie je ve špatné situaci. Dříve sebevědomá a silná strana si nyní sahá na samotné dno,“ popisuje předseda středočeských sociálních demokratů stav strany po říjnových volbách do Sněmovny. „Cítím frustraci všude ve straně. Řada členů si stěžuje, že po prohraných volbách nejsme schopni říci, jak dál. Jiní jsou naštvaní, že přes naše úspěšné vládní angažmá, kdy se čtyři roky zemi dařilo, jsme nedokázali naše úspěchy dostatečně prodat voličům,“ zamýšlí se Hamáček.

V nadcházejících týdnech do volebního sjezdu chce kandidát na předsedu Hamáček navštívit krajské konference, mluvit se straníky a představit svoji vizi budoucího směřování ČSSD. „Každý za současný stav neseme větší či menší díl viny. Nemá ale smysl se vracet neustále k tomu, co bylo, co se udělalo špatně či dokonce někoho umlčovat nebo vylučovat. Bojujeme o přežití a k tomu je třeba, aby všichni, kterým na ČSSD záleží, zapomněli na osobní neshody a začali táhnout za jeden provaz, ” říká Hamáček s tím, že nové vedení se musí v první řadě zaměřit na zjednodušení vnitřního fungování strany. „Je důležité zlepšit vnitrostranickou komunikaci s členskou základnou, která se právem někdy cítí opomíjená. Dobrá vnitrostranická komunikace je základ. To nejcennější, co sociální demokracie má je naše členská základna, bez ní strana zanikne,“ dodává kandidát na předsedu ČSSD. Podle Hamáčka by se také měla strana více snažit oslovit mladé lidi a přilákat zajímavé osobnosti sympatizující se sociálně demokratickými myšlenkami.

„Nechci slibovat, že cesta zpět na přední pozice bude lehká a rychlá. Na krajských konferencích a poté i na sjezdu se budu ucházet o podporu a důvěru našich členů. Představím jasnou vizi, o které jsem přesvědčený, že nám může vrátit voliče, které jsme v poslední době ztratili,“ dodává současný místopředseda strany.

Současný předseda středočeské ČSSD Jan Hamáček se narodil 4. listopadu 1978 v Mladé Boleslavi. Je ženatý, s manželkou Kamilou má dva syny. V roce 1998 se stal členem Mladých sociálních demokratů (MSD), kterým předsedal v letech 2002 až 2006. Od roku 2001 je členem ČSSD. Zkušenosti získával v regionální politice (zastupitelstvo Mladé Boleslavi), v různých funkcích v rámci ČSSD, jako poradce předsedy vlády pro zahraniční politiku i jako předseda Zahraničního výboru v PSP ČR. Jako volební manažer vedl úspěšné kampaně sociální demokracie do senátních voleb v roce 2010 a následně do krajských a senátních voleb v roce 2012. V letech 2013 až 2017 byl předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, v současné době je jejím místopředsedou. V rámci ČSSD se mimo jiné dlouhodobě věnuje zahraniční politice a bezpečnostní problematice. Hovoří anglicky, španělsky a německy.

