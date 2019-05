Hamáček (ČSSD): Navrhnu premiérovi na post ministra kultury Michala Šmardu

„Vzhledem k tomu, že pan prezident nepřijal demisi Antonína Staňka, navrhnu zítra panu premiérovi, aby ústavním postupem navrhl panu prezidentovi odvolání ministra kultury a navrhl mu jmenovat ministrem kultury Michala Šmardu,” řekl Hamáček.

Michal Šmarda se na ministerstvu obklopí odborníky z oblasti kultury. Jeho hlavním úkolem bude především uklidnit situaci na resortu kultury a dotáhnout do konce výběrové řízení na ředitele Národní galerie a ředitele Muzea umění v Olomouci: „Je potřeba, aby byl ministr schopen komunikovat nejen v rámci svého resortu, ale také o ostatních tématech politiky. Michal Šmarda je zkušený manažer a vyjednávač, a to resort kultury nyní potřebuje. Jsem přesvědčen, že je schopen naplnit ta očekávání, která od resortu kultury mám. To znamená - uklidnit situaci, obnovit komunikaci se zaměstnanci a samozřejmě dotáhnout do konce výběrové řízení na obě pozice, které jsou teď volné - ředitel Národní galerie a ředitel Muzea umění v Olomouci,” dodal Hamáček.

Michal Šmarda, starosta Nového města na Moravě, chce především navázat důvěru s kulturní obcí: “Není to jednoduché rozhodnutí, ale je důležité, aby měl resort kultury stabilní vedení, a aby tam nedocházelo k dalšímu chaosu. Je důležité resort zklidnit,” uvedl Šmarda.

Antonín Staněk oznámil odchod z čela úřadu k 31. květnu. Ministr kultury čelil kritice poté, co v polovině dubna odvolal ředitele Národní galerie v Praze Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa.

Jan Hamáček ČSSD



