Hamáček (ČSSD): Pokud někdo chce naši podporu, tak by neměl za nás vybírat priority

Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážená vládo,

dovolte mi také pár slov. Nejprve bych reagoval na vystoupení pana premiéra, které bylo obsáhlé, ale já jsem si tam našel jednu větu, která se týká naší evropské politiky, a to byla věta, že Evropská unie selhala v tom, že je brexit. Tak já bych chtěl jasně říci, že jsem přesvědčen o tom, že za brexit nemůže Evropská unie. Za brexit mohou nezodpovědní politici ve Velké Británii, kteří vystrašili britské občany k smrti za použití nefér argumentů, a poté, co těsně zvítězilo rozhodnutí odejít z Evropské unie, tak ti, kteří to spáchali, utekli od své odpovědnosti a nechali v tom současnou britskou vládu, která neví kudy kam. A všem zastáncům referenda o vystoupení z Evropské unie, všem těm, kteří si myslí, že nám není v Evropské unii dobře, tak všem těm bych doporučil, ať pečlivě sledují, jak se té Velké Británii z unie nechce a jakou vyjednávací sílu ta Velká Británie má vůči Evropské unii, zejména co se týká peněz, které mají být odváděny do evropského rozpočtu. To si myslím, že je velké poučení a měli bychom to mít na paměti.

Teď ale k meritu věci, to znamená k žádosti o důvěru. Sociální demokracie nemůže tuto vládu podpořit. My jsme říkali, že to nemůžeme učinit z programových a personálních důvodů. Tak mi dovolte se zastavit u obou těchto oblastí. Co se týká programu, tak jsme obdrželi tuším předevčírem finální verzi programového prohlášení vlády, které bylo na poslední chvíli dopracováváno, a pan premiér nás tady přesvědčoval o tom, že on je premiérem vlády, která splní volební program víceméně všech. To já pokládám ale za zásadní problém, protože je hezké vybrat z programů všech politických stran něco zajímavého a to potom zkompilovat do nějakého dokumentu. Ale pokud někdo chce naši podporu, tak by neměl za nás vybírat priority. My víme, jaké jsou naše priority. My jsme odpovědní našim voličům. A my bychom rádi řekli, co je to klíčové. A není to o tom, že nám někdo řekne, my jsme to vybrali za vás, tady to máte a to je to, co zajímá vaše voliče. Naši voliči nehlasovali pro hnutí ANO, nehlasovali ani pro ODS, ani pro TOP 09. Hlasovali pro sociální demokracii. A my máme jasno, jaké jsou naše priority. Takže pokud nás někdo chce přesvědčovat o tom, že vlastně zahrnul část našeho volebního programu do programového prohlášení, tak to není postup, kterým by docílil naší důvěry.

A pokud se máme bavit konkrétně, tak jsem si vybral jeden příklad a na tom se pokusím ilustrovat, jak je to programové prohlášení šité horkou jehlou, a to je to jízdné ve vlacích. Tak to se tam objevilo na poslední chvíli. Ani pan premiér nezastírá, že to je inspirace Slovenskem. Na Slovensku to funguje - sociální demokratická vláda je s tím úspěšná. A je to asi krok správným směrem.

Nicméně já se ptám, jak názorově konzistentní je hnutí ANO v této věci, protože já jsem poslancem za Střední Čechy. Sociální demokracie ve Středních Čechách zavedla tehdy tzv. žákovské jízdné. Po volbách nastoupila koalice - hnutí ANO, ODS a dalších - a první, co udělali - kolega Kupka to potvrdí - první, co udělali, tak žákovské jízdné zrušili. A žákovské jízdné jsme dostali do programu současné krajské vlády až tak, že jsme vstoupili do krajské koalice a byla to naše nepodkročitelná podmínka. To znamená, já tady poukazuji na to, že na krajské úrovni hnutí ANO bylo proti takovýmto úlevám a sociálním opatřením, nicméně na poslední chvíli do programového prohlášení to byli schopni napsat. Takže mohl bych mluvit dále, ale myslím si, že tento jeden příklad je docela ilustrativní.

A druhý důvod je důvod personální. Mám trošku pocit, že kolegové, co tady sedí za mnou, v čele s panem premiérem se tváří, jakoby neměli nic společného s působením v naší společné koaliční vládě. Je to, jako že ta vláda sem spadla padákem, a co tady bylo předtím, to nás nezajímá. A já si s dovolením vypůjčím jeden resort, ale ono je to ilustrativní i ve stavu k dalším resortům, které v té naší vládě hnutí ANO spravovalo, a to je resort obrany. My jsme tady byli dlouho ujišťováni po celé čtyři roky panem ministrem Stropnickým, že na Ministerstvu obrany není žádný problém, že naše armáda se modernizuje, všechno běží podle plánu. Občas jsme tady i s kolegy z opozice kritizovali, že ministerstvo není schopno vyčerpat finanční prostředky. To bylo bagatelizováno. Nicméně teď jsme v situaci, že nastoupila nová paní ministryně - a já jí přeju hodně úspěchů - a to první, co udělala, je, že požádala o analýzu, zda je naše armáda bojeschopná. Tak si kladu otázku, jestli pokud by na tom resortu bylo všechno v pořádku, jestli první starostí nebo první analýzou, kterou má paní ministryně udělat, je to, ptát se, zda vůbec máme bojeschopnou armádu. A ono to samozřejmě pokračovalo. Pokračovalo to tím, že paní ministryně vystoupila velmi zdrženlivě, a to je takový understatement, se vyjádřila k zakázce na radary 3D, kterou dojednal její předchůdce, a má tam jisté otazníky. No a pak se jí pohádala výběrová komise na vrtulníky. Tak to jsou všechno strategické projekty, o kterých jsme byli ujišťováni, že jsou v naprostém pořádku, a teď nová ministryně ze stejného hnutí s tím má evidentně problém.

A to samé by šlo evidentně vztáhnout i na další resorty, byli jsme ujišťováni o tom, že teď se začnou stavět dálnice. Ptám se, co tam pan ministr dopravy dělal ne čtyři, ale tři roky, protože přišel později. Resort spravedlnosti - pan ministr Pelikán nebyl úplně ten, kdo by chodil do Poslanecké sněmovny, nebyl tady často a byly tady jisté výhrady i vzhledem k tomu, co slíbil, že předloží do Poslanecké sněmovny v minulém období, a nějak to nedoručil.

Chci jenom říci, že to není o tom, že by vláda začínala z nuly, určitě ne, vláda si s sebou nese nějakou zátěž z minula. Pokud se podíváme podrobně na jednotlivé resorty, je evidentní, že celou řadu problémů, které byly, ministři ANO tehdy nevyřešili a dnes se tváří, že s tím nemají nic společného.

V závěru chci říci, že jak z programových, tak personálních důvodů sociální demokracie vládu podpořit nemůže. Pokud vláda důvěru nezíská, jsme připraveni diskutovat o řešení situace, která vzejde z dnešního hlasování, ale pokud někdo myslí vyjednávání vážně, je potřeba, aby k tomu taky vážně přistoupil.

Děkuji.

Jan Hamáček ČSSD



