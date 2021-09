Hannig (ABP): Kde najít Rozumné?

reklama

Část členů a příznivců v čele se mnou a dalšími 3 krajskými lídry, při čemž dva jsme členy, kromě mne ještě Pavlína Dohnalová v Libereckém kraji, a dva Ph.Dr. Svatava Cekotová ve Zlínském kraji a Ing. Josef Pelikán na Vysočině jsou našimi příznivci, kandiduje na kandidátce Aliance pro budoucnost (dále jen APB), volební číslo 9. Za Rozumné je to celkem cca 125 kandidátů v celé republice. Část členů a příznivců kandiduje za ALIANCI NÁRODNÍCH SIL č. 7 (dále jen ANS).

Rozumní se nerozštěpili. To dělení je o tom, jak vnímáme např. záležitosti kolem pandemie. Jak mnozí víte, Rozumní kandidovali v několika volbách spolu s Národní demokracií předsedy Adama Benjamina Bartoše a v posledních krajských volbách v některých krajích kandidovali i členové ANS na kandidátce ROZUMNÍ – Petr Hannig – za spravedlnost a životní jistoty. Rozhodli jsme se, že dáme našim členům naprostou volnost ve výběru.

Proč jsem přistoupil k ekonomicky velmi silné Alianci pro budoucnost já?

Snažím se vtěsnat do našeho zákonodárství „Zákon o českém jazyce a kultuře“. Mou filosofií je dosáhnout alespoň něčeho. Vždyť je pro mnohé naše vlastence přímo devastující, že v nápisech obchodů chybí náš národní jazyk, čeština. Moji moravští přátelé, nedurděte se, i vaše nádherná moravská (slovácká, horňácká, hanácká a další) nářečí jsou velice půvabná, taktéž Slezané, vaše kratke lašske a jina nařeči jsou nezaměnitelná, jak nám zde velmi často připomina Laďa Větvička, ale to všechno je přece naše nádherná čeština.

Mgr. Petr Hannig

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

Nejsem přítelem siláckých slov (která samozřejmě lákají ve velkém množství naštvané lidi). Jenže, co se změnilo za poslední dobu. Nic. A když tak, jenom k horšímu. I když sám hovořím několika jazyky a orientace v cizích nápisech mi potíže nedělá, můj vlastenecký duch mi velí: Toto je alespoň jedna věc, co by se dala prosadit. Vždyť to mají už i na Slovensku, v Pobaltských zemích a samozřejmě ve kdysi sladké Francii. Tak proč to nejde u nás. To přece není relikt minulého režimu. Za českou řeč bojovali naši národní buditelé a vyzdvihli ji z popela. Tak ji nemůžeme nechat zardousit.

Jaké jsou další rozdíly mezi Aliancemi. ANS je pro vystoupení z EU i NATO ( ne pro referendum, přímo pro vystoupení). APB je naopak pro setrvání v EU a domnívá se, že vystoupit by byla ekonomická sebevražda. Rozumní v rámci APB však trvají na tom, že se musí EU k nám chovat zcela jinak než se chová nyní: Vyloženě diskriminační, zvláště k mladým rodinám, je praxe, kdy důchodové fondy původních států EU nakupují nvestiční byty. Nezohledňuje se kupní síla našich občanů, která je mnohem nižší, než kupní síla občanů západních zemí. Tím se zvedají ceny bydlení a naši občané (zvláště ti mladí) na nové bydlení nedosáhnou.

A navíc. Zahraniční firmy zde využívají levné pracovní síly, dovážejí zaměstnance agenturním způsobem a tlačí tak mzdy našich občanů dolů. “Když se ti nelíbí pracovat za tuto nízkou mzdu, tak my si najmeme někoho přes agenturu ze zahraničí”, to je přístup zahraničních firem k našim zaměstnancům. I to chceme změnit zákonem.

APB také chce, aby ČR zůstála i nadále v NATO. My, Rozumní, si myslíme, že jsme do vojenského paktu po vystoupení z Varšavské smlouvy vůbec vstupovat neměli, ale když už jsme součástí APB, tak zdůrazňujeme: I NATO se musí změnit. Aktuální největší ohrožení je narušení států EU zevnitř. Zamezit vstupu ilegálních imigrantů na moři i na zemi. NATO se musí zaměřit na obranu vnějších hranic EU.

Tento můj postup a postup větší části Rozumných jsem nazval Klidná síla. Říkáte, že to už tu bylo. Ano, bylo. KDU-ČSL vždy byla jazýčkem na vahách a jejích vždy cca 8% zajišťovalo, že nevznikne situace jako v Izraeli, kde v průběhu 2 let, měli předčasné parlamentní volby kvůli povolebnímu patu.. Nyní je tato víceméně katolická strana v koalici Spolu. Nebudu hodnotit jak se mnozí katolíci na to spojení dívají. Ovšem tím jazýčkem na vahách už nemůže být, protože je součástí nekompromisního celku a schyluje k povolebnímu patu v ČR.

V průzkumu volebního potenciálu se zjistilo, že pro Aliance pro budoucnost by hlasovalo na druhém místě 22,9% respondentů. To znamená APB má ohromný koaliční potenciál. Z tohoto vzorce pak byl vygenerován volební potenciál (volba na prvním místě) 6,4%. Což je skutečně docela nadějné číslo.

Tak, přátelé, to je má zpověď. Naši členové a příznivci si určitě najdou čas se mnou diskutovat v rámci fb či napřímo. Proto zde opět neotevřu diskuzi, protože někteří pod mým minulým článkem nediskutovali k tématu.

Takže přátelé i nepřátelé. Pokud nechcete povolební pat, volte novou klidnou sílu.

Mgr. Petr Hannig

předseda Rozumných lídr Královéhradeckého na kandidátní listině Aliance pro budoucnost, a nominant APB na ministra kultury ČR

(převzato z Profilu)

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Hannig

