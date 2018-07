Hannig (Rozumní): Časovaná bomba (k volbách do velkých měst)

Tento plán je vskutku ďábelský. Nejnebezpečnější na tom je ona v podstatě korupční pobídka, protože jde samozřejmě o příslušnou bohatou dotaci na hlavu přijatého migranta z nově formulované dotační politiky EU.

A upřímně řečeno, které město, s jeho mnohdy nepříliš čestným vedením složeným ze stran, které už dávno ztratily důvěru voličů, by rádo neobohatilo městkou pokladnu o tučnou částku z EU? Samozřejmě bez ohledu na to, že to obyvatelům onoho města přinese v budoucnosti velké problémy. Hlavně, že bude z městské pokladny možno sanovat další pochybné investice, z nichž „desátky“ plynou do kapes těch, kteří „spolu mluví“.

Dnes už se většinou nejedná o válečného uprchlíka, kdy člověk, mající v srdci dobré vychování a účast s rodinami a dětmi prchajícími z válečných oblastí, by rád pomohl. Média však nějak pozapomněla referovat o tom, že se nyní jedná převážně o migranty ekonomické.

Však to je to, o co jde. Vzít národním státům postupně veškeré pravomoci a učinit vůli voličů těchto zemí bezpředmětnou. A proto je nutné, aby volič pečlivě zvažoval, koho bude volit i v oněch „nepolitických“ volbách, jako jsou volby do zastupitelství hlavně velkých měst. Protože jak jsem se dočetl, podobný problém nastává v centru Brna, kde vládnoucí hnutí Žít Brno chce i proti prohlášení vlády pozvat do svých ubytovacích kapacit migranty nacházející se nyní na území Itálie.

Zvýšená aktivita developerů v Praze, kde řadový český občan nemá šanci si při svých možnostech byt pořídit (ceny jsou astronomické vzhledem k platům, které čeští občané pobírají), poukazuje na to, že se počítá s tím, že si byt koupí buď cizinec (pro něhož je cena ještě nižší, než cena za byt v jeho domovské zemi), anebo, a to je ještě horší, že si byty koupí lidé jako byty investiční. Do těchto bytů se může nastěhovat kdekdo.

Všichni jsme se dočetli o obchodnících s chudobou, kde si nakoupí nějaká firma či soukromník byty ve vyloučené lokalitě a ty pak pronajímá za předraženou cenu. Hrazení nájmů jde z příspěvků na bydlení.

Dokážu si představit, že dotace na migranta bude mnohonásobně vyšší, než dosavadní příspěvek na bydlení.

Pražané či návštěvníci Prahy si mohli také všimnou, že v širším centru Prahy je mnoho prázdných domů. Tyto domy v převážné většině patří majitelům z ciziny, kteří si je koupili od restituentů. A zdá se, že nikdo z oněch cizích majitelů nemá zájem, aby jeho nemovitost vydělávala. Proč, když ceny nemovitostí rostou závratnou rychlostí? Čeká se ještě na vyšší ceny?

Ceny bydlení v Praze už teď zvyšuje systém Airbnb, kdy Pražané musí snášet nepořádek a hluk v domě, protože majitel bytu, který v něm nebydlí, pronajme za nemalý peníz byt komukoliv a neohlíží se na ostatní nájemníky domu. Mimochodem ROZUMNÍ navrhují, aby provozování krátkodobých pronájmů podléhalo schválení ostatních nájemníků či majitelů bytů v domě. Tito by měli mít určitý profit z toho, že jejich bydlení se stalo méně komfortním.

Vracím se k otázce: Čekají zahraniční majitelé prázdných domů v centru Prahy na vyšší ceny? Co když čekají na to, že budou moci pronajmout bytové jednotky s příslušnou vysokou dotací právě oněm přerozdělovaným migrantům, které i proti vůli vlády právě podle Macronova plánu budou napřímo přijímat města? Prázdné domy a investiční byty jsou v tomto světle časovanou bombou.

Právě proto je třeba, aby se občané měst také podívali do volebních materiálů jednotlivých stran a hnutí, jak se k otázce přijímání migrantů staví. Onehdy jsem četl v Pirátských novinách, které jsem dostal do poštovní schránky, spoustu zajímavých názorů. Ale ani slůvko o tom, jak se strana postaví k problematice přijímání migrantů. Vzhledem k tomu, že její předseda šel kdysi v čele průvodu aktivistů s názorem, že nikdo není ilegální, vyjadřující vstřícnost k přijímání migrantů, tak bych byl opatrný.

Volič také musí zvažovat, zda volit stranu, se kterou ostatní strany už předem vylučují jakoukoliv koaliční spolupráci pro nevhodné výroky jejích představitelů, které nazývají xenofobními. I při případném vysokém zisku hlasů, bude odsouzena být zase pouze v opozici bez jakéhokoliv vlivu na rozhodování o životě města.

Nadcházející komunální volby, hlavně do velkých měst, nebudou tentokrát nepolitické. Vzhledem k vysoké míře pravděpodobnosti, že tlak EU na přijímání migrantů bude neustále vzrůstat, je potřeba, aby občané zvažovali i budoucí možná rizika. Chceme zachovat naše města přívětivá a bezpečná i pro příští generace. Kontrolujte, kdo ve svých programech zapomíná na to, zda přijímat či nepřijímat do svých měst migranty. Kdo byl v poslední době ve velkých městech např. Itálie, ví, o čem mluvím.

Autor je předsedou ROZUMNÝCH a kandidát na primátora Prahy

Převzato z profilu.

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

