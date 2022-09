Hannig (Rozumní): Čertovo kopyto

reklama

Samozřejmě jsem proti zvyšování hranice odchodu do důchodu, to je jasné. Zaujal jsem však své protikandidáty tím, že jsem upozornil na věc, kterou den předtím schválila vláda. Týkalo se to započítání povinných let pro vznik nároku na důchod. Do této doby to bylo 35 let, což vláda považuje za dlouhou dobu, a má to tedy být v budoucnosti pouze 25 let.

Na první poslech to zní dobře. Ale já mám už celý život takový neblahý zvyk, vidět do budoucnosti. V listopadu 1989 jsem varoval před nadšením z cinkajících klíčů (a to jsem nikdy nebyl ani komunista ani svazák), a upozorňoval na hrozbu bezdomovectví, jehož jsem byl svědkem při mém pobytu v kapitalistické cizině. Ačkoli mě samotnému se tam dařilo dobře, tak jsem si nemohl nevšimnout těch chudáků na ulici (a nebylo to v USA, kde to bilo do očí ještě víc). Přátelé mi nadávali, že jsem sýček, aby mi pak dávali za pravdu. Nehlasoval jsem v referendu pro vstup do EU, protože se mi nelíbila jednostranná masáž ve veřejnoprávních médií ve prospěch vstupu do EU, ačkoliv mám přátele po celé Evropě. Taktéž jsem varoval v roce 2010 před nadšením z Věcí veřejných a zase se mi nadávalo, aby se mi zase za čas dávalo za pravdu. I nyní mám podobné černé myšlenky nad nadšení mnohých z nové strany a zase se mi vyčítá, že maluju čerta na zeď.

Ale k tomu čertovu kopytu. O co jde? Výše důchodu se, kromě jiného, počítá i z toho, co člověk vydělával v průběhu těch, ještě nyní 35 let, a v budoucnosti 25 let.

Stát je ve své podstatě mazané kvítko. Dříve (a ještě i nyní, jenomže už mnohým nekazí výši důchodu malé výdělky z minulého režimu) se vypočítávaly důchody z doby, kdy se vydělávalo v absolutních počtech málo, to jest mzdy doby před převratem, kdy ceny byly nízké, ceny bydlení nízké, ceny pozemků pro stavbu rodinných domů nízké a stavělo se většinou svépomocí. Stát si touto důchodovou politikou započítávání 35 let a hlavně započítávání výdělků z části té doby zasahující minulý režim, zajistil to, že nebude vyplácet většině lidí slušné důchody. Měli jsme tu a ještě máme velkou množinu důchodců s katastrofálně nízkými důchody. Právě díky té doby započítávání 35 let.

V průběhu let se karta postupně obracela a do důchodu nastupovaly ročníky, které již v devadesátých letech vydělávaly v absolutních číslech nepoměrně více, než ty předcházející ročníky, jejichž těžiště výdělků bylo v minulém režimu.

Nyní se však karta zase obrací, ovšem ne v dobré, ale naopak ve zlé. V posledních desetiletích byla vysoká zaměstnanost a tudíž i pro mnoho zaměstnanců vysoké výdělky. Jenže vlivem mnoha záležitostí, např. Green Deal a šílenému vedení Evropské unie, vlivem války na Ukrajině a dalších se nabalujících nepříjemností jako je cena a posléze, obávám se, i nedostatek pohonných hmot, plynu, vysoké ceny elektrické energie atd., se bude hromadně propouštět. A lidé budou rádi, že mají vůbec nějaké zaměstnání a tudíž vůbec nějaký výdělek. Nastane doba zvyšující se nezaměstnanosti a nízkých výdělků. Kdyby ovšem zůstalo těch 35 let započítávání výdělků do výše důchodu, tak by se vyrovnávaly různé hladiny výdělků, tou lepší hladinou do roku 2020. Čili přesně v obráceném gardu, než to bylo v prvních desetiletích po převratu. A do toho záludně vláda přichází se započítáváním 25 let do nároků na důchod, a málokdo si uvědomuje, že se jedná i o započítávání výdělků a o výhled na nižší důchody. Ostatně i to je tak trochu řešení důchodové politiky, samozřejmě v neprospěch občanů.

Takže se novým důchodcům nezapočte dobrých deset let vysokých výdělků, ale ta bída posledních let, která lidi, přibližující se důchodovému věku čeká.

Takže je vám to jasné o co tomu státu zase jde? Divil jsem se, že na to nikdo z diskutujících nepřišel. Říkal jsem, že právě senátor by měl takto hledat skrytá čertova kopyta, která si na občany vymýšlejí vlády.

