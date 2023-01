Hannig (Rozumní): Cesta na úplné dno

reklama

Dále jsem neustále psal, že jedinou šancí, aby A. Babiš vyhrál celé volby, je to, aby se dostal do druhého kola s Jaroslavem Baštou. Mnozí příznivci A. Babiše psali, že Jaroslav Bašta bere A. Babišovi hlasy, že by mohl už vyhrát v prvním kole. Takže 35 % + 4,5 % je 39,5 %. Vidíte, že nějakých méně než 5 % připočtených k výsledku A. Babiše by výsledek celých voleb nezměnilo. V žádném případě J. Bašta nebral hlasy A. Babišovi. Pouze odpovědní voliči se snažili, aby se Bašta dostal do druhého kola. Bohužel určitý handicap ve vyjadřování J. Bašty to znemožnil. Okamurovi jsem to při 28. říjnu na Hradě říkal, že to není vzhledem k jeho slovnímu projevu ideální, že lepší by rozhodně byl J. Foldyna, nebo s prominutím, i já.

Anketa Chcete, aby Danuše Nerudová zůstala v politice? Ano 3% Ne 94% Je mi to jedno 3% hlasovalo: 10711 lidí

Navíc voliče na této straně barikády vůbec nezajímá, že někdo podepsal Chartu 77. Že byl disidentem. Mnozí z lidí si naopak myslí, že život v minulém režimu byl lepší. Že nebyli bezdomovci. Že lidé měli své životní jistoty. Že se nebáli, že ztratí zaměstnání, že přijdou o své byty, že jejich děti podlehnou drogovým dealerům a stanou se drogově závislými. To všechno bych akcentoval já, kdyby mi SPD dalo svou podporu.

Lidi, vlastence, zajímá to, jak se chová kandidát dnes. Jestli je pro účast ČR v NATO. Jestli je pro rozšiřování NATO o Švédsko a Finsko. Navíc, všechno, co dělá vlastenecká scéna, je špatně. Bohužel ti druzí to už od parlamentních voleb 2021 dělají chytřeji. Spojili se dohromady a jejich přívažky TOP 09, STAN a KDU-ČSL se dostaly do Parlamentu. Na naší straně barikády jsme se chovali hloupě a dopustili jsme, aby propadl milion hlasů tím, že ANO nebylo ochotné vzít do koalice další strany, jak to udělali ti druzí.

Jak dál? Nevím. Asi naše země musí spadnout na úplné dno. Mladí muži budou zřejmě muset do války, mír je v současné době sprosté slovo. Vládní poradci odsuzují jakoukoliv mírovou iniciativu, jakou je například výzva Mír a spravedlnost, za kterou stojí třeba mladý Stropnický (ZDE). Nebudu zde nic předpovídat, ale růžově volbu prezidenta v druhém kole nevidím. Přesto samozřejmě budu volit A. Babiše a budu přesvědčovat všechny kolem sebe, aby tak také učinili.

(psáno pro iportal24.cz)

