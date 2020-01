Hannig (Rozumní): Diskriminace, která se ve veřejnoprávních médiích povoluje?

Slyšel jsem mnoho interview s nominantem prezidenta Miloše Zemana na funkci ombudsmana JUDr. Stanislavem Křečkem. Téměř vždy se jednalo ne o schopnosti doktora Křečka vykonávat tuto funkci, ale útočilo se na jeho věk. Mezi řádky ovšem musím sdělit, že věk nikdy médiím nevadil u Karla Schwarzenberga (snad až nyní, kdy se překvapivě postavil proti útoku USA na iránského generála a jeho zavraždění na cizím území).

Čili věk se též se stává přitěžujícím faktorem ve spojitosti s tím, když příslušně médii hodnocený člověk nejedná ve s hodě s tím, co hlásá hojně citovaný Deník N (Zajímalo by mě, kolik výtisku se ho prodá na stáncích. Nikdy jsem ho nikoho neviděl číst ani kupovat). Deník N je zajímavým fenoménem. Kdo jej financuje? Neustále se vymezuje proti demokraticky zvolené vládě a demokraticky zvolenému prezidentovi. Citují jej veřejnoprávní média daleko víc než jiné noviny. Rozpoutal, pro něj, vítěznou akci proti Heleně Válkové. Jeho redaktorka fackuje na veřejnosti redaktora z jiného média a nic se neděje. Nikdo nepodává trestní oznámení. Všichni se Deníku N bojí. Co to je za médium? Kdo za ním stojí?

Stanislav Křeček v interview „20 minut s...“ na stanici Radiožurnál s klidem oponoval bojovnému redaktorovi, který mu vyčítal odlišný postoj od ombudsmanky Šabatové v otázkách ombudsmankou nastražené romské uchazečky o nájem bytu v akci proti realitní agentuře, která plnila požadavek majitele bytu na typ nájemníka, vyčítal mu též jeho postoj v kauze muslimského šátku ve zdravotní škole, která měla a snad i má ve svém řádu, že pokrývka hlavy na vyučování nepatří.

Stanislav Křeček se rozčilil pouze, když mu reaktor (který ho neustále přerušoval) vmetl do tváře, že Deník N má výpověď někoho anonymního (snad zaměstnankyně úřadu), že Křeček nedodržoval pracovní dobu. To považoval za nehoráznou lež, navíc, když jak ombudsmanka, tak její zástupce nemají pracovní dobu situovanou pouze do příslušné kanceláře.

Ovšem hlavním motem bylo, nejste už na to příliš starý. To, že Křeček zná problematiku a jako právník přesně ví, jaká je úloha tohoto úřadu, nebylo pro moderátora důležité. Pouze věk.

A nebylo to pouze v tomto případě. Věk hraje úlohu ve všech mediálních výstupech (a samozřejmě muslimský šátek). A ani bych nemusel moc fantazírovat, že také to, že jej navrhl prezident Zeman.

Najednou není důležité to, že Stanislav Křeček nebyl, pokud vím, nikdy v KSČ (alespoň jsem to nikde nevyčetl – i když v tomto ohledu to nemám jak ověřit), v mládí byl aktivním skautem a práva vystudoval až po převratu, pro roce 1989. Má prostě názory, které spíše hájí problémy týkající se většinové společnosti, při respektu k menšinám. Prostě jedná ve shodě se zdravým rozumem.

Obávám se, že je všeobecná snaha, aby se stal ombudsmanem někdo, kdo bude kráčet ve stopách A. Šabatové. To jest Piráty preferovaný Schorm. Je z uchazečů nejmladší. Slyšel jsem jej v diskuzi. Mluví krásným tónem nic neříkající „rozumné“ fráze, takové, které jsou zřejmě Deníkem N a jiným podobným žádané, na rozdíl od pro věc zapáleného Křečka, který rozeným rétorem není, ale je za ním vidět jeho celoživotní práce pro tzv. malé lidi. A o tom přece tento úřad je.

P.S. Velice mne mrzí, že v diskuzích i někteří dříve narození vyčítají Křečkovi věk. Víte, ono nezáleží na datu narození, ale na duševní svěžesti, inteligenci. Někdo je totiž blb i v třiceti a někdo si zachová zdravý rozum i do vysokého věku. Těch případů je nespočet.

Petr Hannig, předseda ROZUMNÝCH a bývalý prezidentský kandidát

Převzato z profilu.

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

