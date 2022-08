Hannig (Rozumní): Nechci žádné letáky

reklama

Ptal jsem se jich, a proč jste je volili. Odpověď byla (připomínám, že se tak děje na nejvíc pravdoláskařském obvodu, v Praze 6, kde kácejí sochy našich osvoboditelů), nechtěli jsme volit Babiše ani Okamuru, ani komunisty, navíc se o nich psalo, že se nedostanou do parlamentu, a nikoho jiného jsme neznali. Já říkám, jak to, že jste neznali. Vždyť jste dostávali do schránek letáky od dalších stran. A jejich odpověď byla, letáky vyhazujeme, protože máme na schránce napsáno: »Letáky nevhazovat«.

A já na to. Ale ty velké strany, ty mají peníze od státu (peníze od státu jsou vaše peníze) na to, abyste si jich všimli v reklamách na internetu, na billboardech a pořád se o nich mluví v televizi. Ten, kdo to s vámi myslí dobře, nemá jinou možnost, jak na sebe upozornit, než právě v letácích do schránek. A navíc, při zvyšujících se cenách potravin už, tak jako tak, budou lidé tyto cedulky sundávat, protože za nezlevněnou cenu už nebudou mít peníze na to si cokoliv koupit a budou shánět potraviny za dostupnější ceny.

S mými generačními druhy, kamarády, jezdíme v mém senátním volebním obvodu č. 25, Praha 6, Dejvice, Vokovice, Liboc, Břevnov, Petřiny, Veleslavín, Ruzyně, Praha 17 Řepy, Zličín se Sobínem, Lysolaje, Nebušice a Přední Kopanina, vhazujeme letáky do schránek a mluvíme s lidmi. Připomínám, že letáky k volbám se mohou, a dokonce mají vhazovat podle zákona i do schránek, kde je napsáno letáky nechci, neboť podle zákona jsou to letáky informační.

Chápu mladší ročníky, které při diskuzích říkají, všechno si najdeme na internetu. I když někteří z dříve narozených internet ovládají brilantně, je spousta těch, kteří jsou odkázáni na jiné informační zdroje a tím, který by se měl dostat až k jejich očím, je volební leták.

Mediální masáží bylo lidem do hlavy také vloženo, že dříve narození by měli sedět doma a nekandidovat. Senát by měl být ale jakousi komorou starších, moudřejších. Napadlo mne, že jeden z nejmladších, dokonce snad nejmladší senátor doporučoval vhodit na Moskvu atomovku. Tak takové senátory, mladé, byste i nadále chtěli mít? Každá z profesních organizací se snaží, aby měla v parlamentu své podporovatele. Jenom, bohužel, senioři dělají všechno pro to, aby jejich zájmy nikdo nehájil.

Měli by naopak podpořit toho, kdo rozumí jejich problémům, neboť je jedním z nich, je plný elánu a bude hájit, mimo jiné, i jejich zájmy.

Petr Hannig

kandidát na senátora v Praze 6 a 17

předseda Rozumných v koalici PRAHA NÁŠ DOMOV pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy

(psáno pro iportal24.cz)

