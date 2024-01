Hannig (Rozumní): Sny versus realita aneb Novoroční pesimismus

V první řadě vám přeji, ať je váš rok 2024 alespoň tak dobrý, jaký byl ten rok 2023, i když to také nebyla žádná sláva. Na rozdíl od pana premiéra Fialy nemám potřebu realitu lakovat na růžovo. Co nás, řadové občany čeká?

V první řadě zdražování. To, že premiér a komentátoři neustále hovoří o tom, že se zastaví inflace, neznamená, že se ceny budou vracet k rozumným cenám před šíleným zdražováním. To tedy určitě ne. Ceny prostě nebudou růst tak rychle, ale zdražování bude neustále pokračovat.

Základním problémem je to, že vlády, a to nejenom ta současná, ale i předchozí Babišova, či ještě hlouběji do minulosti Sobotkova a Nečasova, musí respektovat to, co vyjednala vláda Mirka Topolánka, a to náš vstup na energetickou Lipskou burzu, což je pro náš stát, jeden z nejprůmyslovějších v Evropě, dokonaná sebevražda. Ačkoliv dokážeme díky úsilí předků a jimi vybudovaným jaderným elektrárnám vyrobit elektrickou energii lacino, tak ji nemůžeme distribuovat za rozumné ceny u nás doma, ale musíme ji dodávat na tu prokletou Lipskou burzu, a pak ji nakupovat za násobek ceny.

Topolánkova vláda ODS stojí v podstatě za vším špatným, co se na nás v současné době hrne. To oni podepsali Lisabonskou smlouvu, která nás připravila o velkou část naší národní svébytnosti. Tehdy to byla pouze naše strana, která se jmenovala Suverenita – Strana zdravého rozumu, která proti tomu protestovala. Já byl předsedou a Jana Bobošíková volebním lídrem a po velkém překvapení při volbách do Europarlamentu, kdy jsme po preferencích 0,5 procenta, které nám agentury přisuzovaly, vzápětí v reálu dostali 4,26 procenta, tak jsme jednu dobu měli preference deset procent, ale Ústavní soud už tehdy v roce 2009 zasáhl naprosto neústavně do předčasných voleb tím, že je zrušil na základě naprosto pofidérního důvodu, že dva tehdejší poslanci Pohanka a Melčák prý měli právo na to, aby svůj poslanecký plat dostávali po celou dobu svého mandátu, to jest celé čtyři roky. Zajímavé je, že když padla Nečasova vláda v roce 2013, tak tento důvod už neplatil.

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

V následujícím termínu řádných voleb už vznikla Kalouskova a Schwarzenbergova TOP 09, náležitě podporovaná velkými finančními hráči, a také Věci veřejné, podporované podnikatelem Radimem Jančurou, který jim věnoval 20 milionů. Následně se Věci veřejné dostaly do vlády, jejich předseda Vít Bárta obsadil křeslo ministra dopravy a Jančurova dopravní společnost Student agency mohla začít pro začátek jezdit na kolejích lukrativní trati Praha – Ostrava.

Když jsme v předvolební době upozorňovali na to, co v podstatě děláme i v rámci koalice Aliance za nezávislost ČR nyní, tak jsme neustále slyšeli hlasy, musí se volit Věci veřejné, aby hlas nepropadl, právě tak, jako dnes mnozí rozumbradové neustále nabádají voliče, aby volili ANO či SPD, aby jejich hlas nepropadl.

Ve volbách do Europarlamentu voliči ale v tomto jedinečném případě mohou prokázat svou odvahu volit toho, koho by tam skutečně chtěli mít. Protože ať už se tam dostane nebo nedostane ANO či SPD, tak je to v podstatě jedno, protože těch 21 poslanců, na které má ČR nárok, se v tom moři přes 700 europoslanců z celé EU naprosto ztratí. A nakonec dobrou práci pro ČR spíš než poslankyně za ANO, jako např. Dita Charamzová, udělali poslanci ODS Vondra a další, s Ivanem Davidem z SPD a Hynkem Blažkem, dříve SPD, nyní Aliance za nezávislost ČR, kterým se přesvědčováním ostatních europoslanců z jiných zemí podařilo odvrátit pro ČR likvidační normu Euro 7. Jedná se o spalovací motory malých aut.

Takže, přátelé, pojďme se pokusit o naplnění snu a konečně volte ty, o kterých vám chytrolíni říkají, že to nemá cenu. Realita budoucnosti je něco, co naprosto nemůžeme předvídat. Jestlipak jsme předvídali covidové temno či válku na Ukrajině.

Přeji vám vše, co si přejete, zdraví, štěstí, životní moudrost, pracovní a tvůrčí úspěchy.

(publikováno na veřejném facebookovém profilu Fanklubu, psáno pro iportal24.cz)

