Hannig (Rozumní): V případě D. Feriho jde o víc než o sexuální skandál

Je jenom štěstí, že se tato osoba nestala po volbách třeba ministrem školství. Nyní musím novinářům, kteří to odhalili ještě před volbami, poděkovat. Divíme se, jak to, že naši mladí dokáží odsuzovat něco, co znají jenom z doslechu, a velebit něco, nad čím se nám starším dělá zle. Je to infiltrace myšlenek do hlav těch, jejichž světový názor se teprve formuluje, a to, co jsme nemohli pochopit, se nám najednou ukazuje doslova v celé nahotě.

Svým způsobem chápu knížete Schwarzenbergera. Ovšem ne z té jeho pozice, ale z toho důvodu, že se mu hroutí to, co zde s pomocí Miroslava Kalouska budoval. Pamatujete si na velmi příkré roztržky mezi důležitou osobností Pirátů Michálkem a Kalouskem z TOPky, kdy byl ještě ve fóru. Michálek tehdy prohlásil, že by TOPka měla zaniknout, aby udělala místo Pirátům? A ejhle, co se děje.

Ten, který přinášel TOPce zvláště v Praze nejvíce hlasů, Feri, padá do propasti. Nynější předsedkyně Pekarová zase ovšem netuší, odkud vane vítr. To hrabě Czernin zase ví. My, kteří známe historii, víme, že největší nepřátelé jsou ty světonázorově nejbližší strany. KSČ zlikvidovala ČSSD v roce 1948, ODS zlikvidovala OH v roce 1992, nepřátelství na nože je mezi SPD a jejich bývalým členem Volným s jeho Volným blokem.

Neustále varuji. Jestliže nechceme totalitu, zakažme jakékoliv jiné než učební záležitosti ve školách. Žádné ovlivňování dětí i třeba zelenou politikou ve školách, která je opět pouze přípravou na totální zblbnutí společnosti bezuhlíkovou politikou se všemi těmi akcemi, jako je čistá doprava bez fosilních paliv apod. My, ROZUMNÍ, chceme NORMÁLNÍ SVĚT. V každém směru vybízejícímu k ideálnímu světu a ideální společnosti je zakopáno ďáblovo kopyto. A je to pro budoucí, ale i naši generaci nebezpečí.

