Hannig (Rozumní): Velký výprask aneb Bože chraň nás před koaličním partnerem

reklama

Takové ty řeči, že „teď jde o všechno, nesmíte tříštit hlasy“, způsobily, že ze sněmovny vypadla tradiční levice, ČSSD a KSČM a další potenciální partneři hnutí ANO, Šlachtova Přísaha i TSS (Trikolora Svobodní Soukromníci) a ANO nemá o koho se opřít, protože ani s SPD nezíská většinu.

To je jedna strana mince. Ta druhá má pro „účastníky výletu“ velice hořkou pachuť. Když jsem viděl spojení městských Pirátů s venkovským STANem, tak mi bylo jasné, že na tom budou Piráti tratit. I když zásadně nesouhlasím s jejich ultralevicovou ideologií zeleného údělu, která je produktem Zelených v Evropském parlamentu, tak je mi tak trochu Pirátů líto. Dali do toho spolku svou značku, která byla vějičkou pro média a výsledek je, že oproti 22 poslancům po minulých volbách, jich nyní budou mít nanejvýš 4, i při vyšším volebním výsledku, byť celé koalice.

Připomíná mi to rčení, že je nepříjemné mít politického nepřítele, ale že je přímo sebevražedné mít koaličního partnera.

I když Ivan Bartoš udělal několik školáckých chyb, na rozdíl od mnoha žáků základních škol nevěděl, že naší nejvyšší horou je Sněžka 1603 m.n.m. v Krkonoších (prohlásil, že je to snad Smrk 1100 m.n.m. Ten je v Jizerských horách. Dá se to omluvit, že pochází z Jablonce nad Nisou a v dětství snad na Smrk podnikali se školou výlety), tak to by nebylo tak vážné. Ovšem ten lapsus s kroužkováním je velice nemilý. Viděl jsem billboardy, když nesouhlasíte s jednou ze stran koalice, kroužkujte členy své preferované koaliční strany. Tak toto jsou pak ony výsledky.

Možná se vám zdá, že pláču nad situací, ve které se Piráti ocitli. Ne, je to dobré, že se levicové šílenství europarlamentu k nám nedostane tak rychle. Ale prostě nesnáším podrazy. I když to vlastně podraz není. Je to zcela legální. Piráti jsou mladí, a starým politickým mazákům hned bylo jasné, jak to celé dopadne. Trochu je mi také líto, že mezi těmi čtyřmi není pan Ferjenčík (ten s těmi rockerskými dlouhými vlasy). Vedl jsem s ním jednou telefonní rozhovor. Totiž, Ivan Bartoš mě na CNN Prima napadl, že jsem autorem řetězového dopisu, že Piráti chtějí brát řidičům nad 70 let řidičské průkazy. Nějaký anonym použil mé jméno a naprosto odlišným stylem, než píšu já, stvořil falešný dokument. Já jsem autorství celé dva roky veřejně dementoval v ČT v pořadu Politické spektrum. Takže jsem rozčileně Pirátům volal a vzal to právě pan Ferjenčík a velice klidně jsme si povídali. On věděl, že nejsem autorem toho řetězového dopisu. A skutečně po tomto rozhovoru to napadání mé osoby přestalo.

Abyste si nemysleli, že Pirátům fandím. Mé myšlení je konzervativní (někteří tomu říkají vlastenecké). Po mnohých obviňování, že Rozumní berou hlasy SPD, jsme se rozhodli kandidovat pod Aliancí pro budoucnost (APB) miliardáře Pavla Sehnala. Vědomě jsme tak učinili, protože program APB je zcela rozdílný od SPD a dokonce i od ANO. Je spíše podobný koalici Spolu.

Takže Rozumní skutečně nestojí za propadem Volného bloku, či menším procentem zisku hlasů pro SPD a už vůbec ne za tím, že přesvědčivě nevyhrálo ANO. V minulých parlamentních volbách, v roce 2017, jsme skutečně mohli vzít nějaké hlasy SPD, protože jsme měli 4x vyšší zisk než letos, a tehdy to byl program ryze vlastenecký. To, co dnes používala v kampani koalice Spolu pro oddlužení „Milostivé léto“ , to jsme v roce 2017 vymysleli my. Je to inspirace ze Starého zákona.

Mimochodem, nedokážu nenávidět. Mnozí mi, asi vcelku správně vyčítají, že jsem příliš mírný na politiku. Asi mají pravdu. Tak se rafejte, kousejte, nemilujte se a nemnožte se. Já jdu spát. A politiku, která mě baví, budu dělat dál. Tak jako dosud, nekonfliktně a za své, na rozdíl od parlamentních stran. Vždyť není třeba vyhrávat. Někdy stačí nadhodit nějaký problém a on ho někdo použije z těch velkých. Jako například právě to Milostivé léto.

Převzato z profilu.

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny „Co se týče mandátů, uspěli jsme nejlépe“. ANO podle Vondráčka pověří Babiše vyjednáváním o nové vládě Konec Babiše, konec Zemana. Politolog Pehe britskému deníku ukázal svou vizi naší země Vojtěch Filip rezignoval. O vedení KSČM už se hlásí Konečná

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Hannig

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.