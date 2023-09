Hannig (Rozumní): Zlo je jak sněhová koule

V diskuzi pod jedním z článků jsem četl: „Češi jsou společností zamindrákovaných lůzrů.“ Tak ten, co to napsal, snad není Čechem? Není na světě národa, který tak úporně zašlapává do země všechno své, jak tak činí zvláště mladí Češi. K tomu ovšem musím dodat, že Moravané včetně těch mladých jsou přece jenom trochu jiní. Mají v sobě pocit patriotismu.

Velmi často varuji lidi, a to nejen ve svých článcích, ale i své přátele, aby nepodléhali nenávistným pocitům. Tím si totiž člověk zatíží svou vlastní duši.

Čím starší jsem, tím víc pociťuji, že by se mi v životě vedlo daleko lépe, kdybych neměl některé předsudky, že mi ten či onen uškodil. Ono to mnohdy nebylo pravda, a ta domnělá vina toho, o kterém jsem si myslel, že mi uškodil, byl vlastně produkt nějaké pomluvy. Také z druhé strany, to že si někdo myslel, že já mu uškodil, si ten dotyčný za čas zjistil, že jsem o jeho problému neměl ani tušení.

Přečetl jsem si článek na blogu iDnes o nenávisti, který byl dokonce mezi nejvýše postavenými na žebříčku dle karmy. Neustále varuji před nenávistí, směřovanou k nějakému národu. Napsal jsem podobný článek s názvem „Stupňování nenávisti je cestou do záhuby“, který jsem prezentoval také v mé fb skupině Petr Hannig – Fanklub.

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

Jak ten můj článek, tak ten uvedený se týkal naprosto nepochopitelného útoku muže proti Ukrajince v Plasích na Plzeňsku. Já jsem v tom článku poukázal na nepřijatelný fakt, že muž v plné síle mlátil ženu. Ať již popis incidentu byl jakýkoliv, to, že tento člověk mlátil ženu, je naprosto nepřijatelné. Pokud to bylo tak, jak vypovídala přítelkyně Ukrajinky, že se zeptal, jestli jsou Ukrajinky, a pak začal jednu z nich mlátit, je to dvakrát tak nepřijatelné.

Musím v zájmu spravedlnosti však dodat, že existuje i druhá verze události, a totiž ta, že ženy byly opilé a seděly na přívěsném vozíku, který onen muž potřeboval ke své práci. Ostatně i kdyby tomu tak bylo, tak tento muž neměl sebemenší právo udeřit ženu. I k tomu je nutné dodat, že na internetu běží fotka oné insultované ženy devět dní po incidentu, která ukazuje, že žena nemá žádné zranění. To ovšem může být fejk. Bohužel, dnes v době umělé inteligence nemůžeme věřit ničemu.

Takže to necháme na rozhodnutí soudu. Protože se odvolal jak pachatel, tak státní žalobce, který chtěl dodat uvalení vazby z důvodu možnosti opakování útoku, což se mi zdá nesmyslné. Vazba byla uvalena z důvodu možnosti ovlivnit svědky. I když propuštění z vazby Ukrajince v Brně, který je obviněn ze zabití Roma, je zase určitý nepoměr, který znovu může vyvolávat nenávistné tendence, tentokrát u romské komunity.

Takže i to uvalení vazby za fyzický útok se zdá v porovnání s brněnským sporné, viz můj poslední článek „Mladí soudci zamyslete se nad svou budoucností“ (ZDE). Žádný rozsudek nesmí být podmiňován společenskou objednávkou. Doufám, že soud bude rozhodovat spravedlivě, i když je uvalena vazba (což je většinou přitěžující okolnost), jak bylo známo v minulém režimu.

Nenávist, která námi cloumá, je jak sněhová koule, která na sebe nabaluje další zla. Zkusme se od toho oprostit. Dívejme se na vše s rozumem.

(psáno pro blog.idnes.cz)

