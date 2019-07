Hanousek (Zelení): Na festival Rock for People vyrážejí hradečtí senioři

Festival Rock for People se každoročně koná začátkem léta, letos v termínu od 4. do 6. července. Na akci již podeváté za posledních deset let vyrazí také královéhradečtí senioři.

Ve spolupráci s Centrem sociální pomoci a služeb, Městskou organizací Senioři ČR a klubem důchodců v Harmonii I byla přihlášena přibližně stovka seniorů, kteří se zúčastní v pátek koncertu skupiny Olympic.

„Projekt senioři na Rock for People je již tradiční, deset let fungující záležitost. Jde tady především o dialog generací. Vidíte, jak se mezi sebou baví dvacetiletí a sedmdesátiletí a rozumějí si. Právě třeba na této akci je vidět, že Hradec je skutečně město přátelské seniorům,“ sdělil k akci náměstek primátora pro oblast sociálních věcí Martin Hanousek. V minulosti již senioři na Rock for People viděli například Karla Gotta, Pavla Bobka nebo Marii Rottrovou. Senioři na festival dorazí zhruba dvě hodiny před vystoupením kapely Olympic, aby měli možnost se občerstvit a načerpat festivalovou atmosféru. Vstup do areálu mají zajištěný zdarma. „Pro seniory jsou díky pochopení organizátorů také připravená místa k sezení. Autobusy, zajišťované městem Hradec Králové, je navíc odvezou přímo do centra areálu,“ dodal Hanousek.

Mgr. Martin Hanousek SZ



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vedle této speciální dopravy pro seniory je navíc vypravena také mimořádná linka, která jezdí zdarma už od středy 3. července a v provozu bude až do neděle 7. července. Trasa tohoto spoje vede z nástupiště F3 na Terminálu HD, přes Hlavní nádraží na nástupišti E, Muzeum, Akademika Bedrny, zastávku Letiště, která je na znamení a konečnou je Letiště Festivalpark uvnitř areálu. Další informace ohledně dopravy najdete také na stránkách DP Hradce Králové ZDE.

Více informací k minulým ročníkům projektu Senioři na Rock for People je k dispozici ZDE.

Psali jsme: Hradec Králové: Rock for People začíná Hradec Králové: Seniorům od včerejška slouží nové prostory v Mánesově ulici Hanousek (Zelení): Kostlivci vypadávají ze skříní aneb přehrada Pěčín opět ožívá Hanousek (SZ): Čas volit Piráty a Zelené + Změnu pro Královéhradecký kraj

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV