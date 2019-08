Hanousek (Zelení): Příští rok bude město stavět objekt s odlehčovací službou v Honkově ulici

Příští rok by mohla být zahájena stavba nového zázemí odlehčovací služby v Honkově ulici za zhruba 120 milionů korun. Budova by měla být hotová a v provozu v roce 2021.

Odlehčovací služba je službou na přechodnou dobu poskytovanou osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. „Tímto projektem chceme podpořit rodiny, které se starají o své blízké. Cílem této stavby je vytvořit moderní zázemí pro seniory a osoby se zdravotním postižením a umožnit pečujícím nezbytný odpočinek a regeneraci sil. Jedná se v podstatě o zařízení, které představuje 24hodinovou pobytovou službu na přechodné, maximálně tříměsíční období. Prostory budou plně bezbariérové a uzpůsobené nejen vozíčkářům, ale i pro umístění trvale ležících klientů,“ řekl náměstek primátora pro oblast sociálních věcí Martin Hanousek.

„Výstavba tohoto zařízení se řeší více než pět let a chceme ho konečně realizovat. Celá tato stavební akce má platná stavební povolení. Počítáme, že do konce roku by mohla být vysoutěžena firma, která by mohla se stavbou začít příští rok, hotovo by mělo být v průběhu roku 2021. Kapacitně by mohlo zařízení dosáhnout počtu 35 lůžek,“ doplnil náměstek primátora pro oblast investic Jiří Bláha. Vyčlenění financí na tuto investici dnes doporučila zastupitelům rada města.

