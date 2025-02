Užiteční idioti z Prahy splnili úkoly (muniční iniciativa) a teď musejí sedět doma a čekat, co se v Paříži dohodne. Trapné a nedůstojné. Prezident Pavel i premiér Fiala by si to měli přiznat a Česká republika by měla začít hájit své, nikoliv bruselské či kyjevské zájmy. Jinak budeme poslední bojující zemí ještě 3 měsíce po ukončení války.

JUDr. Michal Hašek PRO



