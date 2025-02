Hašek (PRO): Výzva i pro voliče v ČR pro letošní sněmovní volby

Německé předčasné volby přinesly několik překvapení. Vítězství Mertze a CDU/CSU se čekalo, nedosáhl však 30 procent. Druhá AfD má historicky nejvíce - 20 procent, ale čekala také více. Scholz a SPD historicky pohořeli se 16 procenty, ale SPD může (bez Scholze) nakonec být koaličním partnerem vítěze a podílet se na budoucí německé spolkové vládě.

Zelení se 13 procenty nedopadli nejhůř a platí pro ně možná totéž, co pro SPD (ovšem u nich to bude složitější pro odpor CSU). Vše rozhodne to, zda se ještě kromě Levice se slušnými 9 procenty (ty dříve patřily spíše SPD) do Bundestagu probojovala i BSW (další levicová strana) a FDP. Každopádně lídrem opozice bude AfD a bude se připravovat na útok v příštích spolkových volbách jako v Rakousku FPÖ.

Vítěz voleb chce rychlá, pragmatická jednání a rychlou dohodu o nové spolkové vládě. Pro Českou republiku to bude také důležité, neboť priority nové německé koalice ovlivní v řadě oblastí také nás a naše volby (evropská politika, hospodářství a energetika, bezpečnost). Volební účast dosáhla neuvěřitelných 83 procent! To je výzva i pro voliče v ČR pro letošní sněmovní volby.

JUDr. Michal Hašek PRO



