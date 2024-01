Hašek: Prezident Pavel bude muset ještě trénovat

reklama

Se zvědavostí jsem se podíval na první novoroční projev prezidenta Petra Pavla. Vypadal dobře (pan prezident). Měl jsem díky mnoha střihům pocit, že projev byl předtočený, to by ovšem byla škoda, to se dělalo, tuším, naposledy za Gustáva Husáka. A pokud to nebylo předtočené, ale živě, tak těch střihů bylo moc, někdy i po jedné delší větě, a celkově to dojem z projevu hlavy státu rušilo a kazilo.

Anketa Líbil se vám novoroční projev prezidenta Petra Pavla? Líbil 2% Nelíbil 26% Nesledoval jsem ho 72% hlasovalo: 11559 lidí

Z obsahu je jasné, jakou agendu bude pan prezident a jeho tým akcentovat a podporovat. Pětikoaliční vládu, Green Deal, zavedení eura, vysoké výdaje na obranu země. Sympatické bylo oslovení mladých lidí, chyběla však naopak jakákoliv zmínka o seniorech a dopadech vládní politiky na ně, stejně tak jakákoliv hlubší zmínka o ekonomických a sociálních problémech občanů i podnikatelského sektoru v uplynulém roce. Žádná konkrétnější zmínka o zahraniční politice, o vztazích se sousedy.

Oceňuji, že pan prezident připomněl letošní trojí volby a fakt, že jejich výsledek ovlivní národní i evropskou politiku. Už aby to bylo. V obsahu ať si každý najde svoje pro či proti. Nicméně na živé a nesestříhané projevy pánů prezidentů Havla, Klause i Zemana bude muset pan prezident Pavel ještě trénovat…

JUDr. Michal Hašek SOCDEM



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hašek: Nějakých sto tisíc z nás může začít hledět s optimismem hned v lednu Hašek: Prosím pana současného hejtmana, aby lépe volil slova Hašek: Plynulé poskytování zdravotní péče lze zajistit jen tlakem na ministra a vládu Hašek: Fico a jeho vítězství leží některým pěkně v žaludku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE