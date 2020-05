Havel (STAN): Podpora obcí v době „pokoronavirové“

reklama

Budou se vyzdvihovat ti, co mají zásluhy, budou se hledat viníci všelijakých přešlapů a co nám to přinese.

Myslím, že nám nepomůže, jestli zjistíme, že jedna obec kupovala roušku za korunu a druhá za dvě, důležité v tom okamžiku bylo, jestli ji měli k dispozici ti, co ji na obci potřebovali.

Měli bychom se spíš zaměřit na to, jak rychle podpořit živnostníky a malé firmy a to ne jenom tím, že se budeme dohadovat kolik procent a jaké částky rozdat různým skupinám, ale zejména a hlavně tím, aby měli co dělat a dostali za to rychlou platbu.

Zde vidím velkou úlohu vlády, krajů, obcí, mikroregionů a všech těch, kteří pracují ve prospěch jim svěřených území. Mělo by jít o cílenou podporu do rozvoje infrastruktur, ať už půjde o opatření proti suchu, nezaměstnanosti, budování infrastruktury, ochrany životního prostředí atd.

Obce by se v nejbližší možné době měly dozvědět nějaká reálná čísla, jak se bude vyvíjet sdílení RUD, aby věděly, kolik mohou utrácet, obce by neměly být vyšetřovány, pokud zadají práci místní firmě, které je před krachem. Obce by měly dostat systémovou podporu od různých ministerstev, která bude rychlá, jejíž schvalování nebude během na dlouhou trať. Obce by měly mít možnost ve zvýšené míře čerpat prostředky na VVP, aby mohly zaměstnat dočasně propuštěné z místních firem a zároveň ušetřené peníze mohly investovat. Obce by měly mít větší možnost získat informace a měly by je i dostávat nevyžádaně, například o rodinách, kde hrozí nějaký velký propad třeba v oblasti finanční, například ze zdravotních důvodů.

Lidé si své zástupce volí a dávají jim tak do rukou správu obce, kraje, státu a měli by za to mít zástupce, kteří se mohou svobodně rozhodovat a ne se bát, že každé rozhodnutí může být kýmkoli napadeno. Vždyť na rozdíl od úředníků, jsme všichni za svá rozhodnutí právně zodpovědní.

Jaroslav Havel (STAN), starosta obce Pištín (Vesnice roku Jihočeského kraje 2017)

