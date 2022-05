Havlíček (ANO): Energetická chudoba se může dotknout 30 % rodin

reklama

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, mám dva body, které bych chtěl předřadit, a předtím, než je představím, tak uvedu důvody. Jedná se o oblast energetiky a jedná se o oblast obnovitelných zdrojů a o takzvaný modernizační fond neboli obchodování s emisními povolenkami.

Nevím stále, na co čekáme. Čtyřnásobně zvedá ceny společnost ČEZ v oblasti plynu od 1. července. Podotýkám, že vůči jaru to je dvojnásobný růst, vůči minulému roku je to čtyřnásobný růst. Podobně se budou zvedat i ceny elektřiny. A rovnou zde uvádím, nebude to poslední zdražení v tomto roce. Nejenom, že se začnou přidávat ostatní společnosti energetické, ale s ohledem na fixace, s ohledem na ceny v roce 2021, 2022 a tak, jak se nakupují dnes energie na rok 2023, lze předpokládat, že další cenový růst bude na konci tohoto roku. Zatímco ještě před rokem 10 % domácností směřovalo k energetické chudobě, v tuto chvíli už jich je téměř 20 % a na konci roku lze předpokládat, že to bude 30 % rodin. Stejný problém zažívají energetické náročné obory firemní.

Nevím, nač čekáme v otázce redukování anebo odpuštění plateb za obnovitelné zdroje. Není zde schůze Poslanecké sněmovny, kde bych toto nepřipomínal. Není schůze, kdy bych neukazoval příklady ze zahraničí. A pokud dnes slyšíme z Ministerstva průmyslu a obchodu, že se připravuje jakýsi speciální tarif, tak prosím pěkně vezměme si tužku a papír a dopočítejme si, že to není nic jiného než komplikované řešení toho, co navrhujeme v rámci obnovitelných zdrojů. Obnovitelné zdroje můžeme odpustit nejenom ve výši jejich faktické výše, ale můžeme odpustit i ve vyšší výši, zjednodušeně řečeno můžeme jít do záporu a krásně si tak nadávkovat podporu pro firmy a samozřejmě pro domácnosti, a to libovolně, jak si zvážíme. Je to nástroj jednoduchý, je to nástroj rychlý a je to do značné míry nástroj symbolický, kterým se vyrovnáme s tím selháním vlády a Parlamentu v roce 2006 až 2010, který nás bude stát 600 miliard korun jenom na solárech. A proč to dávám dneska do rovnítka toho komplikovaného řešení v rámci speciálního tarifu, o kterém dneska nevíme nic, od kdy bude, nevíme pro koho bude, ale do rovnítka to dávám proto, protože jedním z argumentů toho speciálního tarifu je to, že to můžeme zastropovat přes určitou spotřebu, například přes průměrnou spotřebu domácnosti. Totéž můžeme udělat s těmi obnovitelnými zdroji. Udělalo to Německo. Dá se to udělat jednoduše přes drobnou změnu zákona, kterou zde navrhuji, a udělá se to přes Energetický regulační úřad. Stále mi nikdo z pětikoalice veřejně, neříkám kuloárně, tam si troufám tvrdit, že většina s tím souhlasí, ale veřejně nevysvětlil důvod, proč se dneska pereme s komplikovaným a složitým řešením, když můžeme jedním úkonem okamžitě ulevit domácnostem i firmám.

Takže to je důvod, proč předkládám, paní místopředsedkyně, předřadit bod číslo 68 a je to zákon 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a tak dále. A současně, aby to dávalo logiku, tak žádám o předřazení bodu číslo 69, což je zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a to z toho důvodu, že na logickou otázku, kde na to máme vzít, tak odpovíme: buď ze zvýšeného zisku společnosti ČEZ, který bude extrémní v tomto roce, anebo, a to je ten zákon, který zde předkládám jako druhý, číslo 69, z modernizačního fondu, kde bude výrazně více zdrojů, než se předpokládalo. My jsme předpokládali 150 miliard, ano, až do roku 2027. Bude tam pravděpodobně dvoj- až trojnásobek, a to z toho důvodu, že jsou vysoké ceny za emisní povolenky. A touto změnou zákona můžeme docílit toho, že zdroje, které tam budou putovat, můžeme využít ve prospěch státního rozpočtu a můžeme s nimi částečně nebo zcela zaplatit kompenzace z těch obnovitelných zdrojů, o kterých jsem hovořil.

Pochopitelně jsou zde i další zdroje, jak už jsem říkal, například ze společnosti ČEZ. Takže prosím tyto dva body, aby se předřadily, a to hned na začátek této schůze. Děkuji.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Havlíček (ANO): Je dobré vidět, že máme akční ministry Havlíček (ANO): Aspoň že jsme vyhráli v hokeji... Sto dní, šedesát dní, devadesát. Vláda se fláká, říká Babiš a ukazuje příklady Havlíček (ANO): Brzy levněji natankujete i v Rakousku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama