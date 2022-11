Havlíček (ANO): Mohli jste celý systém nastavit jinak - lépe, pohodlněji

reklama

Pane poslanče Munzare, prostřednictvím pana předsedajícího,

já v zásadě respektuji jednu věc, a totéž je to u pana ministra Stanjury, vy máte stejný konzistentní názor za posledních sedm let, od té doby, co se to začalo dělat. My máme názor úplně jiný. Snažíme se na to nedívat ideologicky. Snažíme se na to dívat prakticky. Snažili jsme se vám říct celou řadu důvodů, proč se domníváme, že není dobré, abychom firmy, které si to přejí, hodili přes palubu, protože není pravda, pane poslanče Munzare, prostřednictvím pana předsedajícího, že se k tomu vyjadřují, resp. že to je názor šéfů těch svazů a asociací. To není jejich názor. To je názor jejich členské základny. Já sám jsem u toho byl.

Musím objektivně říci, že ne celé členské základny, to je pravda. Ale od toho jsou valné hromady členských svazů, tam se to vždycky dost náruživě probíralo. A jestliže mi ze sedmi největších sedm řekne, že to chtějí, tak není, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, o čem diskutovat. Není fakt o čem diskutovat. Buď uznáme to, že tady někdo hájí zájmy podnikatelů, a pak se budeme trochu řídit jejich názory, a ze sedmi sedm je jasné, anebo se budeme snažit vychytávat jednotlivé podnikatele, a nepochybně je najdete, kterým se to nelíbí, a na nich to budete točit a budete ukazovat toho chudáka, který na to zrovna doplatil. A budete mít určitě pravdu. Ale buď tedy budeme brát většinu, a to zásadní většinu a názory těchto svazů, anebo nikoli.

A co je důležité, ještě jedna věc, já beru to, že třeba ty pokuty byly vysoké, a taky se mi to nemusí líbit, ale to není důvod to zrušit. Vy jste měli možnost to vylepšit. Mohli jste přijít s tím, že ty pokuty snížíte, že nebudete takto nároční. A mohli jste celý ten systém nastavit jinak - lépe, pohodlněji. Ale to je to, co já vám vyčítám nejvíce. To jste mohli v klidu udělat. A vy jste to celé zničili, zrušili. A to je to, co vám vyčítám.

Děkuju.

