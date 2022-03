Havlíček (ANO): Nepomáháte těm, co to potřebují, a přesto budete měnit rozpočet. Gratuluji

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády.

Schvalujeme rozpočet, o kterém víme všichni, že bude novelizován. To bych ani nikomu nevyčítal, konečně i my jsme v době krize museli několikrát rozpočet novelizovat. Kdybychom vám v prosinci, když jsme předávali odpovědnost, neříkali a nedoporučovali to, aby se přijal rozpočet náš. Rozuměli jsme tomu, že tam můžete udělat svoje vlastní úpravy, že ho můžete změnit, ale v čase by se novelizoval a mohli jsme si ušetřit tříměsíční rozpočtové provizorium, které končí tím, že schvalujeme rozpočet, o kterém všichni vědí, že ho budeme opět novelizovat.

Rozumím tomu, že rostou výdaje, nikdo nemůže za Ukrajinu a nikdo by vám to také nevyčítal. Ale není pravdou to, že se rozpočet bude novelizovat jenom kvůli ukrajinské krizi. V rozpočtové rezervě, ve které v celoročním objemu by bylo 8 miliard korun, by se pravděpodobně daly výdaje spojené s Ukrajinou rozpustit, kdyby se ovšem nepracovalo od začátku s účetními triky, vědomi si toho, že rozpočtová rezerva je pouze na papíře, a že to, co jsme vydávali za úspory, ve skutečnosti úspory nejsou, ale že se nám projeví buď tím, že vyčerpáme velmi brzy rozpočtovou rezervu, anebo tím, že budeme vycházet z budoucích příjmů, případně to, že vytáhneme zdroje, které tam zůstaly ještě z roku 2021.

Dobíhá to dneska vládu a dobíhá to v době, kdy ještě rozpočet není ani schválen. To nejhorší, co na tom je, je to, že by se stejně tak jako tak musel předělávat, a to kvůli energetické světové krizi, která není spojená jenom s Ukrajinou - ano, je pravda, že Ukrajina tomu dala finální ránu, ale od prosince upozorňujeme na to, že v rozpočtu nejsou dostatečné zdroje na to, aby se řešila energetická krize. My nevyčítáme vládě cenu energií, to není její vina. Nevyčítáme vládě to, že nepracujeme s žádnými opatřeními, která by vedla k tomu, že ceny energií alespoň částečně srazí a nenastane v domácnostech, případně ve firmám totální apokalypsa.

Ta situace je vážná. Není možné nevidět to, že ceny energií jsou o řád vyšší, než byly v roce 2021, respektive přesně před rokem. Ukrajinská krize je ještě zvedla, ale bylo zřejmé už v průběhu ledna a února, že ta situace je neúnosná. Přesto vláda do rozpočtu dala pouze zlomek toho, co by tam dát měla, a to ve smyslu prostě sociální podpory, která navíc není vůbec účinná. Takže jsme všichni očekávali s napětím to, jak dopadne včerejší vláda, kdy se signalizovalo to, že přece jenom může dospět k určitým změnám a že se vytvoří alespoň základní rámec podpory v oblasti energetiky a pohonných hmot. Jaký je výsledek? Ceny energií, respektive podpora v rámci elektřiny, která je osminásobně větší než před rokem, nula.

Podpora růstu cen plynu, která je desetinásobně větší než před rokem, nula. Podpora v rámci enormního růstu cen pohonných hmot v důsledku růstu cen ropy, který je na burze přibližně dvojnásobný vůči roku minulému, následující. Biosložky dle tvrzení vašeho pana ministra průmyslu Síkely, dopad na ceny, nula. Optimisté tvrdí, že v nejlepším případě by to mohlo být kolem koruny, takže v podstatě pomoc prakticky žádná.

A panoptikum je dokonáno tím, že se zruší silniční daň, která v zásadě dnes nikoho netrápí, která není určena všem, ale pouze podnikatelům, a to ještě vybraným podnikatelům, která bude znamenat to, že se odebere z rozpočtu SFDI - Státního fondu dopravní infrastruktury - dalších 5,5 miliardy korun, které mohly sloužit na výstavbu dopravní infrastruktury - a už v takhle chybějícím téměř čtyřiceti miliardám korun - opakuji, téměř čtyřicet miliard korun chybí, v roce 2023 na dopravní infrastrukturu se odebere v tom příštím roce dalších 5,5 miliardy. A to nemluvím o tom, že ta silniční daň se dotkne rovněž roku 2022, kdy ten rozpočet už je takhle zkrácen o 3 miliardy korun, respektive je to rozpočet, který nezvládne zafinancovat opravy a údržbu na železnici a omezí se další stavby.

Takže odebíráte z rozpočtu něco, co mohlo sloužit. Nikomu to nepomůže v tuto chvíli, a když, tak naprosto minimálně. A výsledek je ten, že ceny pohonných hmot budou stejné, tak jako byly. Bouráte to, co jsme vytvořili, zejména s ohledem na investiční výstavbu a investiční růst. Nepomáháte těm, co to potřebují, a přesto budete měnit rozpočet. Gratuluji.

