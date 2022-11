Havlíček (ANO): Nestalo se nikomu v Maďarsku, aby nenatankoval

reklama

Pane poslanče Hellere, prostřednictvím paní předsedající,

nikdo nezpochybňoval, že na to máte právo. Já jsem to tady i řekl jasně v mém příspěvku. Je to demokratické a můžete se bez problému rozhodnout.

Ale my zpochybňujeme jinou věc. Jestliže argumentujete tím, že to je restriktivní nástroj vůči podnikatelům, a ze sedmi největších Svazů asociací zaznívá úplně přesně pravý opak, tak jenom říkáme, že to je falešný argument a že se neřídíte tím, co ti podnikatelé fakticky chtějí. A vy se můžete rozhodnout jak chcete. To je všechno. Nic více, nic méně.

Ještě k tomu Maďarsku, prosím. Nám vyčítáte, když čteme titulky, ale vy se chováte úplně stejně. Protože jediný, kdo řeší problém Maďarska, je Česká republika. Neřeší to vůbec Maďaři. Já jsem se spojil s představiteli vlády maďarské a oni opravdu fakt žádný problém nemají. To, že na několika desítkách čerpadel společnost MOL, jejich čerpadel, vesnických čerpadel, která prakticky nefungovala, omezili dodávky, nikoliv z důvodu toho, že mají málo kvůli cenám, ale protože Rusové rozbombardovali ropovod, který vede do Maďarska a paradoxně v tu samou chvíli odtahovali (?) rafinérie, tak je tím důvodem, že o něco více šetří, ale nestalo se nikomu v Maďarsku, aby nenatankoval. Nemají s tím nejmenší problém a opravdu se to řeší pouze u nás.

Takže prosím, kdyžtak si to čtěte pečlivěji, anebo se mrkněte třeba do maďarských novin, nebo si to nechte přeložit, nebo si tam zavolejte. Máte dostatek nástrojů ve vládě, abyste si to ověřili u vládních činitelů.

Díky.

