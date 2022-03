Havlíček (ANO): To, co jsme několik let pracně budovali, se během dvou měsíců krátí

reklama

Vážená paní předsedající, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, děkuji.

Já budu velmi stručný, ale mám jeden dotaz. Jedna věc je to, že je třeba si nalívat čistého vína. Rozpočet SFDI je v tuhletu chvíli zkrácen, takže se vyluxovalo, co se vyluxovat dalo. O 3 miliardy se stáhly zdroje, které jsme plánovali a dalších 5 miliard, a víte to velmi dobře, pane ministře, jste stáhli ze zdrojů, které tam byly vyšetřeny z roku minulého. Tyhle peníze dneska budou chybět a můžeme se bavit o tom, jestli budou chybět na provoz, na údržbu, nebo jestli budou chybět na investice, které se mohly ještě zvládnout.

Ale co považuji ještě za další ránu, je to včerejší rozhodnutí vlády, které učinilo to, že se nebude platit silniční daň. Víme všichni, že silniční daň je 5,5 miliard korun do rozpočtu Ministerstva dopravy, respektive SFDI a protože se to týká nejenom roku příštího, ale už i roku současného, tak bych poprosil, jestli byste nám mohl říct, jak se to projeví, tyto zdroje, které nepřijdou tento rok do rozpočtu SFDI, jestli je Ministerstvo financí bude hradit z jiných zdrojů anebo jestli to tedy padne na ortel vlasti ve smyslu toho, že to jsou další miliardy, neumíme říct kolik přesně, ale v každém případě to nebude úplně málo, o které se opět sníží rozpočet na SFDI.

Takže to, co my jsme několik posledních let pracně budovali, zvyšovali jsme rozpočet SFDI až na 130,5 miliard korun na rok příští, víte, že jsme to zvedli skoro o 50 % za poslední tři roky i z důvodu prostě covidu i z toho důvodu, že jsme se potřebovali proinvestovat z krize, tak se během dvou měsíců krátí. A krátí se to zásadním způsobem. Tím pádem tu základnu pro ten rok příští 2023, kde budeme potřebovat výrazně více než jak tomu bylo v roce letošním, už máme nabouranou tolik, že podle mého názoru tam může chybět mezi 30 - 40 miliardami korun, beru-li váš střednědobý výhled. A beru to s ohledem na to, co potřebuje Správa železnic a Ředitelství silnic a dálnic.

Děkuji.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

