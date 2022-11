Havlíček (ANO): Udělali jste to nejhorší, co jste udělat mohli

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády,

já jsem byl u zavádění EET de facto od prvních dnů, tehdy ještě jako zástupce malých a středních podniků a živnostníků, takže jsem zažil vše, co se kolem toho odehrávalo. Troufám si tvrdit, že mám určitou možnost to posoudit ze všech úhlů pohledu, nejenom toho politického, ale pochopitelně i toho podnikatelského, s ohledem na všechny plusy, ale i minusy, které EET přivedlo. Dovolte mi, abych tedy v závěrečný den, kdy se nepochybně EET shodí ze stolu, k tomu řekl několik svých postřehů.

Nejdříve co přineslo EET. Nepochybně přineslo stejné podmínky pro všechny. Omezila se šedá ekonomika a do značné míry, a to považuji -

Děkuji, pane místopředsedo. Do značné míry jsem to považoval, že to byl jakýsi symbolický konec devadesátek. Rozumíme si, symbolický konec devadesátek. Neříkám to pejorativně proti tomu, že tehdy to bylo úplně všechno zásadně špatně. Byla to mimořádná doba, devadesáté roky. Každý nějakým způsobem začal podnikat. To, že se celá řada věcí skutečně dělala v šedé ekonomice, tak do značné míry bylo trošku přehlíženo.

V každém případě ale v roce 2014, 15, už to bylo o tom, že je třeba s touto dobou definitivně skoncovat a toto byl symbol, velký symbol. Řada podnikatelů vstoupila do oboru podnikání, zejména pohostinství, restaurace, právě z toho důvodu, že viděli, že bude férové prostředí pro všechny. Ale on to nebyl jenom férový vztah mezi podnikateli. On to bylo do značné míry i vytvoření nového férového vztahu mezi obchodníkem a zákazníkem. Jinými slovy zákazník chápal a chtěl a požadoval, aby stejné podmínky platily pro všechny a nelíbilo se mu to, že on platit daně musí, zatímco někteří - někteří záměrně říkám, zdaleka ne všichni - kteří mu to zboží prodávají, tak daně platit nemuseli, protože se jim dokázali šikovně vyhnout.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Do značné míry to byl i základ úplně nového přístupu, který jsme začali zavádět jakožto vláda hnutí ANO, které bylo ve vládě, kdy jsme jasně říkali, že nebudeme daně zvyšovat - taky jsme je nezvyšovali, naopak jsme je snižovali - ale budeme daně důsledně vybírat. To si myslím, že je fér a osvědčilo se to v těchto letech. Do značné míry se tím vytvořil základ pro digitální komunikaci mezi státem a mezi podnikateli, na který bylo možné navazovat celou řadou dalších nástrojů.

Mimo jiné se to začalo využívat v rámci Portálu občana, nepochybně velmi dobrého nástroje, kdy si mohl každý ze zákazníků, kupujících, ukládat účtenku a při jakékoliv reklamaci nemusel nosit papírovou účtenku vytištěnou, ale stačilo se prokázat tím, že ta účtenka je přes EET uložená právě na Portálu občana. To je přece pohodlný nástroj jedenadvacátého století, toto snad nemůže nikdo zpochybnit.

Stát vybíral každý rok nemalé částky. Podle pracovníků Ministerstva financí, kteří to sdělili na poslední konferenci přibližně před půl rokem, je to okolo 14 miliard korun ročně. To není malá částka.

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 66% Ne 34% hlasovalo: 4558 lidí

Určitým bonusem navíc nepochybně bylo to, že firmy měly určitý interní nástroj kontroly vůči svým zaměstnancům. Ale to nedávám jako ten nejdůležitější argument. Ty firmy si to pochopitelně mohou vyřešit i jiným způsobem. Ale v každém případě jsme se zařadily mezi 17 zemí, které zavedly v určité formě elektronizaci tržeb v Evropě, v Evropské unii. A taky tehdy proto to podpořila celá řada svazů, asociací, komor. Já jsem byl předsedou jedné z nich pro ty malé a střední firmy a živnostníky. I díky tomu, že jsme tenkrát zavedli různé daňové výhody, motivace a tak dále, pro ty, kteří si to pořídili, tak se to bez větších problémů spustilo.

Co se nenaplnilo navzdory všem škarohlídům a všem těm, kteří říkali, co to způsobí za negativní skutečnosti. Nenaplnilo se to, že bude končit velké množství provozoven. Pojďme se bavit o číslech, já mám čísla rád. Když se podíváme na počet osob samostatně výdělečně činných, tak do roku 2014 byl základní nebo zásadní pokles počtu osob samostatně výdělečně činných až na číslo 988 tisíc.

Od té doby navzdory tomu, že se zavedlo EET, dokonce navzdory tomu, že zde byl covid - my jsme tehdy podpořili živnostníky v době covidu - tak rostl počet osob samostatně výdělečně činných. Podle oficiálních statistik se vyšplhal až na současnou úroveň a to je 1 100 tisíc. Zjednodušeně řečeno, za dobu hnutí ANO ve vládě každý rok přibývalo 15 tisíc živnostníků, 15 tisíc, přestože se zavádělo EET.

Ale když se podíváme do většího detailu, tak i živnostníci v té takzvané toxické oblasti, kde se říkalo, že jich bude nejvíce odcházet, což bylo pohostinství, restaurace, malé hospůdky a tak dále, tak když jsme si to vyhodnotili, tak končilo každý rok přibližně 10 % živnostníků do doby EET. Myslím tím v té oblasti pohostinství. A víte, kolik to bylo od té doby? Zase 10 % a zase jich 10 % přibylo. Ano, je to obor, kde je velká dynamika úbytku a zase nových podnikatelů. Takže nestalo se vůbec nic ani v této oblasti.

Nenaplnilo se ani to, že se řeklo, že malé firmy technicky nezvládnou přechod na EET. Bez problémů to zvládly i s pomocí těch, kteří jim prodávali ty přístroje a tak dále. Nebyl to vůbec žádný problém, každý to uměl bez problémů používat.

Nenaplnilo se ani to - jako dnes si vzpomínám, jak se to říkalo a vyhrožovalo, že to bude šmírovací nástroj, že díky EET se bude moci stát dívat, kdo kolik nakoupil brambor, prodal brambor, že se to bude zneužívat konkurenčně. Naprosto směšné, nic z toho se nepotvrdilo.

Na druhou stranu buďme objektivní. Ne všechno se podařilo v rámci EET a možná i to je důvodem, proč se to dneska ruší. Měli jsme více provázat EET se službami a požadavky státu. Měli jsme využít možná více toho, že byly určité informace, se kterými ten stát mohl pracovat a v době, kdy nabízí určité služby, anebo kdy požaduje něco vůči firmám, tak se to dalo využít možná více.

Na druhou stranu přišel covid. Ano v době, kdy se EET začalo skutečně dostávat do fáze, kdy by se mělo rozšiřovat a mohli jsme na něj nabalovat další a další nástroje, tak přišel covid a bohužel to nás v tomhletom zabrzdilo.

Další věc. Mohlo se díky tomu jít ještě dále a to, že se mělo zjednodušit firmám vykazování dalších a dalších dokumentů a tak dále. Zjednodušeně řečeno, provázat to s informačními systémy firem a tak dále tak, aby firmy cítily, že EET není jenom nástroj pro zjednodušení komunikace se státem ve smyslu toho, že stát něco požaduje, ale ve smyslu toho, že i těm firmám se uleví.

Za další, neshodli jsme se úplně všichni, jak by se to dále mělo vyvíjet ve smyslu zavádění pro další skupiny podnikatelů. I já sám jsem v tomhletom neměl úplně přesvědčivé stanovisko. Nebyl jsem si jistý, jestli je správné po těch prvních dvou skupinách, což byly restaurace a obchodníci, ještě jít dál, ještě jít k řemeslníkům, k těm menším živnostem a tak dále. Chápal jsem na jednu stranu, proč to chtějí ti obchodníci a hostinští. Na druhou stranu zase jsem nebyl úplně přesvědčen, jestli každý řemeslník musí skutečně využívat EET. Možná i tahleta diskuze, která nebyla úplně jednoznačná, přispěla k určité míře nejistoty.

No a poté jsme to museli přerušit v době covidu, což samozřejmě nepomohlo EET. Ale my jsme nemohli udělat v dané chvíli nic jiného, protože nabíhaly další vlny a logicky nebylo možné, kde začít pořizovat pokladny nebo různé informační technologie a tak dále. Takže covid nám svázal ruce v tom, abychom v tom nepokračovali.

Ano, ale i když vezmu tyto, řekněme, neduhy, které s tím byly svázány, tak jednoznačně převažují benefity nad zápory. Vy jste mohli, pane ministře a členové vlády, vylepšit ten systém, vy jste ho mohli rozšířit. Vy jste mohli do značné míry i říct, co se nám třeba nepovedlo a politicky toho šikovně využít. Mohli jste rozhodnout o dalších segmentech. Třeba že se do nich nepůjde, do těch dalších segmentů. Mohli jste motivovat více k tomu, aby se využíval tento moderní nástroj.

Neudělali jste vůbec nic. Respektive udělali jste, udělali jste to nejhorší, co jste udělat mohli a to je to, že jste dupli na brzdu a celý EET jste zrušili. Nezlobte se na mě, neberu ty důvody, které říkáte, považuji je za zástupné. Vy jste zde, pane ministře financí, řekl, že jedním z těch hlavních důvodů je to, že se podnikatelé nebudou považovat za sprosté podezřelé. Případně jste řekl i ty další důvody. Já jsem si tady minule vyslechl, to znamená různé náklady státu atd., které s tím jsou spojeny.

Víte velmi dobře, že nikdo nepovažoval podnikatele za sprosté podezřelé. To, že chceme stejné podmínky, to přece není trestem. To je nutností pro to, abychom mohli fungovat. A vy velmi dobře víte, že to podnikatelské svazy podporují. A považuji vás za racionálního člověka, pane ministře, nemusíme spolu souhlasit v mnoha věcech, ale řekněme si natvrdo, co je tím důvodem, proč se ruší EET, ať to slyší i všichni ti, co nás sledují. Hlavním důvodem je to, že jste to dali jako slib. Vy jste jako ODS, případně jako x-koalice dali slib, že zrušíte EET. A já objektivně musím říct, vy jste ten slib splnili. Druhým důvodem bylo to, že jste chtěli potopit vlajkovou loď ANO, a i to se vám nepochybně dnes podaří. Co tím ale vlastně říkáme? Vy jste vlastní benefity dali nad to, co chtějí ti podnikatelé. Je to čistá ideologie a troufám si tvrdit, že to je politické bafuňářství. Proč? A vy musíte vědět, jak to je. Ze sedmi největších zástupců podnikatelských svazů se sedm z nich vyjádřilo pro to, aby EET bylo zachováno. Proč je tedy máme? Proč máme tripartity? Proč máme sociální dialog? Proč s nimi jednáme kvůli všem možným opatřením, která se projednávají ve prospěch či neprospěch podnikatelů, když nedáme na jejich názor? Já bych bral, kdyby z těch sedmi největších to bylo půl na půl, ale ze sedmi největších to bylo tak, že všechny jednoznačně řekly, že to chtějí zachovat. Vy nereflektujete názor těch, kterých se to týká a naopak berete si jako beranidlo část podnikatelské sféry, ale naprosto minoritní, která říká - nám se to nelíbí. Já to chápu, že se to někomu nelíbí, ale od toho tady máme právě ty zástupce, kteří dávají dohromady ten většinový názor. Hospodářská komora, Svaz průmyslu, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Asociace hotelů a restaurací, Asociace českého tradičního obchodu, všichni ti se vyslovili proti zrušení. A proč? Protože se ten systém osvědčil. Nebyl bez chyb, ale osvědčil se.

Pojďme si říct natvrdo tedy, co nastane tím, že to dnes zrušíte nebo tím, že neumožníte, aby to pokračovalo, abych byl přesný, protože to teď stálo samozřejmě nějakou dobu díky covidu. Nepochybně podnikatelé začnou přecházet do šedé zóny. Tím spíše, že vláda hodila zejména živnostníky přes palubu, ale i menší podnikatele v rámci energetické podpory. Oni nepochybně udělají to, že v tuto chvíli si začnou optimalizovat svoje výsledky z mnoha a z mnoha důvodů, prostě nedaří se jim dnes dobře, a toto bude jeden z nástrojů, který nepochybně využijí.

Už nyní začíná to, že se začíná platit méně kartami. Vy máte pravdu, pane ministře, když jste říkal, že vystřelilo množství bezhotovostních plateb, to bylo v době covidu. Podívejte se dnes a určitě to musíte vidět, na to nepotřebuji žádnou statistiku, i když ta je, kdy chodíte do obchodu a do restaurací a začíná se čím dál tím více objevovat to, že začínají neakceptovat karty nebo zdvořile požádají, abyste tou kartou neplatil. To přece musíte vidět a netvrďte mi, že to nevidíte, tak to prostě je. V lepším případě to doporučí, v horším případě přestávají brát hotovost (?). Máme tady luxusní restaurace, která je pod Rudolfinem, a tahle luxusní restaurace, kde se platí tisícové částky za pokrmy, tak nebere v centru Prahy karty. A vrchol všeho je to, že si na té lodi pořídila bankomat, aby těm překvapeným cizincům, kteří tam přijdou, řekla ne, tady karty nebereme, běžte si to vybrat. A zeptejte se, prosím pěkně, proč to tak dělají. Je to úplně jednoduché.

Nevím, pane ministře nebo členové vlády, jestli jste byli někdy v tržnici SAPA nebo jestli tam chodíte dokonce pravidelně. Oni za nás najeli na EET. My jsme tam byli několikrát. A byli docela, musím říci, fajn, rozjeli to. Nyní se tam běžte podívat, možná jste zaregistrovali, že je tam největší obchoďák. Mimo jiné je tam skoro všechno, v tom obchoďáku, takové - říká se tomu SAPA makro, jmenuje se Tamda Foods. Fakt tam nakoupíte všechno na takzvaný živnostenský list, to znamená, prokážete, že jste podnikatelem, úplně bez problémů. Víte, jaký je tam rozdíl cenový? Třicet procent! To není málo. Třicet procent! A v pořádku, každý si může podnikat, jak chce. A víte, co je zajímavé? Neberou karty. Tento hyper obchodní dům, jednoduchý, pravda, neberou karty. Toto je výsledek vaší vlády. Zeptejte se, proč ty karty neberou!

Stát přijde o 14 miliard korun. Můžeme se přít o tom, jestli to je 14, nebo není 14. Já vím, pane ministře, že to zpochybňujete. Ale to není informace, kterou jsem si vycucal z prstu. To nám říkali na konferenci zde v Poslanecké sněmovně zaměstnanci Ministerstva financi, kteří to mají na starosti. A pokud tvrdíte, že to tak není, tak prosím, předložte analýzu, že to tak není, na papíře, že to není 14, ale třeba 10 nebo 8 miliard. Ale v každém případě v současné době, kdy potřebujeme každou miliardu, a já vás chápu, že ji potřebujete, když se ruší celá řada věcí, kdy se šetří, kde se šetřit dá, tak se odmítne 14 miliard korun navzdory tomu, že to ti podnikatelé chtějí. Nepochopitelné! V každém případě totálně rozhodíte trh v současné době. Házíte bohužel přes palubu ty, kteří uvěřili, že stát bude férovým rozhodčím. Nestalo se tak, za což se omlouváme, protože i my jsme byli u toho, když jsme to zaváděli.

Má to ještě další rozměr, a to je rozměr digitalizace, která byla dost často skloňována v rámci vaší předvolební rétoriky, v rámci vašeho programového prohlášení. Fráze, sliby, podívejme se na realitu všedních dnů po roce vládnutí. Rušíte EET, což byl elektronický, nebo chceme-li i digitální nástroj, na kterém se mohlo stavět dále. Shodili jste rychlejší zavádění datových schránek. Beru jenom ty digitální nástroje vůči podnikatelům. Tady jsme se o tom přeli, nechcete, aby se zaváděly datové schránky tím způsobem, který jsme navrhli, to znamená, že by to bylo rychlejší.

Co jste udělali ve vztahu digitalizace, nebo k digitalizaci vztahů mezi státem a podnikatelem na Ministerstvu průmyslu a obchodu? Byla tam rozjeta celá řada projektů. Měli jsme na to nastartováno. Pan ministr Síkela se věnuje všemu možnému, ale rozhodně ne digitalizaci vztahů s podnikateli. Nic se neudělalo, vůbec nic. A jestli něco, tak mi to řekněte, co na tom MPO udělalo za poslední rok. Odcházejí vám kvalitní lidi. Bohužel, to je realita. Jeden z nejlepších lidí v oblasti digitalizace v České republice, bývalý vládní zmocněnec, který zde zavedl celou řadu nástrojů a byl velmi respektován odbornou veřejností, vám odchází, pan Dzurilla. A kdo zde zůstává? Pirátští podivíni, rozkutálejí po všech ministerstvech, jejichž největším předpokladem pro digitalizaci státu je to, že skvěle brouzdají po sociálních sítích. (Potlesk z řad ANO.) A pro mě ještě navíc zřídíte Digitální informační agenturu, další trafiku, abychom je měli kam umístit. Tak to je výsledek vaší digitalizace!

Nicméně pojďme k závěru. Protlačíte si to, samozřejmě, máte sto osmičku, já to nezpochybňuji a uznávám jednu věc, je to demokratické, chcete-li, prohráli jsme. Ale jednou provždy se zapíšete jako vláda, která nás posílá zpátky do devadesátek.

Děkuji.

Psali jsme: Havlíček (ANO): Vládě se plní další sen Havlíček (ANO): Lidem a firmám už fakt dochází trpělivost Havlíček (ANO): Skončí jako kůl v plotě Havlíček (ANO): Všechno se to smatlalo dohromady s windfall tax

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama