Hejtman Běhounek: Bezpečnostní rada státu rozhodla jak rozhodla

Vážený pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, byl jsem tady zmíněn. Musím říct, že jsem doporučoval, abychom přistupovali k těmto záležitostem plošně, to znamená systémově, jak bylo řečeno kolegou Stanjurou. Bezpečnostní rada státu rozhodla jak rozhodla, já to komentovat nebudu. Něco s tím vyvést musíme, my se k tomu postavíme, že to je 60 milionů ztráty, a že tedy nevíme, co s tím budeme dělat, je pravda.

Na druhou stranu musím na základě reakcí svých kolegů, jak starostů, tak hejtmanů, zítra skutečně žádat ustavení krizového štábu, který bude koordinovat všechny ty postupy a tak dále, protože když to sledujete, já, označen jako centrální hejtman panem premiérem, sice je to možná hezké označení, ale já nemám v rukou absolutně žádnou krizovou věc, kdy bych mohl něco takového svolat. Já žádnému hejtmanovi nemůžu nařídit, to jsou mí kolegové, já jsem na úplně stejné úrovni. To znamená, že zítra na té bezpečnostní radě státu tak, jak je mi zasíláno na našich komunikačních sítích, budu právě toto žádat, aby se to jasným způsobem ustavilo. Že je svoláno jednání ředitelů krajských úřadů, ano, ministr vnitra může svolat pouze ředitele krajských úřadů, já ho přesvědčil, aby si s sebou pozvali pracovníky krizového řízení, aby si tam vysvětlili, co a jak a skutečně ta koordinace a spolupráce mezi kraji a ústředními orgány se musí podle mého názoru zlepšit. Děkuji.

