Hejtman Červíček: Nový parkovací dům trutnovské nemocnice bude mít kapacitu 275 míst

„Investice do zdravotnictví jsou naší prioritou, a proto do každé naší oblastní nemocnice plánujeme investovat v součtu okolo jedné miliardy korun. V trutnovské nemocnici stavíme nové laboratoře a v přípravě je také projekt urgentního příjmu. Aktuálně zastupitelstvo schválilo financování nového parkovacího domu, který vyřeší problém s nedostatkem parkovacích míst v blízkosti nemocnice a klientům i zaměstnancům nemocnice usnadní cestování do nemocnice. Předběžné náklady na tuto investici odhadujeme na 250 milionů korun,“ informoval hejtman Martin Červíček.

Projekt počítá s novostavbou parkovacího domu v areálu Oblastní nemocnice Trutnov. Jedná o šestipodlažní železobetonovou konstrukci, která bude disponovat 275 parkovacími místy. Počítá se také s parkováním pro imobilní osoby i pro elektro vozy.

„Předpoklad zahájení výstavby je v prvním čtvrtletí roku 2025 s tím, že stavební práce by měly trvat 16 měsíců. Parkovací dům bude umístěn nad objektem interny. Samotná stavba by měla vyjít na 246 milionů korun bez DPH. Jedná se ale o předběžný odhad, který upřesní až prováděcí dokumentace a položkový rozpočet a v neposlední řadě také veřejná soutěž na stavební práce,“ upřesnil první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za investice, inovace a IT.

Oblastní nemocnice Trutnov poskytuje akutní zdravotnickou péči pacientům a klientům v severní části Královéhradeckého kraje, v podhůří Krkonoš. Pečuje nejen o stálé obyvatele regionu, ale i o množství rekreantů navštěvujících tuto podhorskou oblast po celý rok.

Mgr. Martin Červíček, Brig.gen.v.v. ODS



